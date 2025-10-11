ماکرۆن بۆ پشتگیری لە جێبەجێکردنی ڕێكکەوتنی ئیسرائیل و حەماس سەردانی میسر دەکات

پێش کاتژمێرێک

کۆشکی سەرۆکایەتیی فەرەنسا ڕایگەیاند: ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو، سەرۆکی فەرەنسا سەردانی میسر دەکات و هەنگاوەکانی داهاتوو لەگەڵ هاوبەشە ناوچەییەکان، سەبارەت بە جێبەجێکردنی پلانی ئاشتی لە کەرتی غەززە تاوتوێ دەکات.

شەممە 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، کۆشکی سەرۆکایەتیی فەرەنسا (ئەلیزێ)، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا سەردانی میسر دەکات.

کۆشکی ئەلیزێ، هۆکاری سەردانەکەی ماکرۆنی ڕوون کردەوە و گوتی: ماکرۆن لە میسر، مەبەستیه‌تی پشتگیری لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ئاگربەستی نێوان ئیسرائیل و حەماس بکات.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، ماکرۆن لە سەردانەکەیدا هەنگاوەکانی داهاتوو لەگەڵ هاوبەشە ناوچەییەکان، سەبارەت بە جێبەجێکردنی پلانی ئاشتی لە کەرتی غەززە تاوتوێ دەکات.

کۆشکی ئەلیزێ ئاماژەی بەوە کردووە، ماکرۆن لە سەردانەکەیدا بۆ میسر جەخت لەسەر "چارەی دوو دەوڵەت" و سەقامگیریی درێژخایەن لە ناوچەکەدا دەکاتەوە.