فەرەنسا پشتیوانی بۆ هێزی پێشمەرگە و هەرێمی کوردستان دووپات دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

ڕۆژی سێشەممە، 14ـی تشرینی یەکەمی 2025 سەرۆك مەسعود بارزانی لە پیرمام پێشوازی لە پاتریك دورێل باڵیۆزی فەرەنسا لە عێراق كرد.

لە دیدارەكەدا كە یان برێم كونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەولێر ئامادەی بوو. باڵیۆزی فەرەنسا سوپاسی سەرۆک بارزانی کرد بۆ بەشداربوونیان لە مەڕاسیمی کردنەوەی ڕێڕەوی پێشمەرگە لە پاریس و ئەمەی بە هەنگاوێکی ئەرێنی ناوبرد لەپێناو قووڵترکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان گەل و حکوومەتی فەرەنسا و هەرێمی کوردستان. هەروەها کردنەوەی ڕێڕەوی پێشمەرگەی لە پاریس بە هێمای ڕێز و پێزانینی گەلی فەرەنسا وەسفکرد بۆ قوربانیدان و ڕۆلی بەرچاوی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە رووبەڕووبوونەوە و تێکشکاندنی داعش و گرووپە تیرۆرستییەکان و پاراستنی ئەمن و ئاسایشی ناوچەکە.

هەروەها پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ هێزی پێشمەرگە و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە.

لای خۆیەوە سەرۆک بارزانی سوپاسی گەل و حکوومەتی فەرەنسا و شارەوانی و سەرۆکی شارەوانیی پاریسی کرد لە پێناو ئەو بڕیارە مێژوویەی بۆ کردنەوەی ڕێڕەوی پێشمەرگە لەناو جەرگەی پاریس دایان و ئەوەی بە سیمبوڵێک بۆ تێکۆشان و قوربانیدانی پێشمەرگە لە پێناو ئازادیدا وەسفکرد.

لەبارەی پڕۆسەی سیاسیی عێراق و هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، سەرۆک بارزانی باسی لەوە کرد کە سەرەڕای سەرنجی زۆرمان لەسەر یاسای هەڵبژاردنەکانی عێراق کە کەموکوڕی زۆری تێدایە بەشداری هەڵبژاردن دەکەین، گرنگە دوای هەڵبژاردن هەموو ئەو لایەنە سیاسیانەی دەیانەوێت شەفافیەت لە هەڵبژاردن دا هەبێت پێکەوە کار لەسەر دەرکردنی یاسایەک بکەن بۆ هەڵبژاردنەکان کە یەکسانی و دادپەروەری تێدابێت، چونکە ئەم یاسایەی ئێستا کاری پێدەکرێت یاسای ساڵی 2010یە و ئەوکات بەلێنمان پێدرا کە ماددەی 140ـی دەستوور جێبەجێ بکرێت و یاساکەش بۆ تەنها یەک خولی هەڵبژاردن کاری پێ بکرێت، بەڵام ئەم یاسایە تا ئێستا بەردەوامە و بەڵێنەکانیش جێبەجێنەکران.

پێشهات و گۆڕانکارییەکان بارودۆخی سیاسیی ناوچەکە بە گشتیی و دۆخی سووریا و هەنگاوەکانی پڕۆسەی ئاشتیی لە تورکیا تەوەرێکی دیکەی ئەم دیدارە بوون.