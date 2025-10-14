ڕێباز حەملان: سوودانی بەڵێنی داوە ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی هەشت بنێرێت

پێش کاتژمێرێک

یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد، بە پێی بەڵێنی سەرۆک وەزیرانی عێراق، ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی هەشت (ئاب)ـی مووچەخۆرانی هەرێم دەنێردرێت. دەشڵێت: بەغدا هەر داواکارییەکی هەبووبێت هەرێمی کوردستان جێبەجێی کردووە.

سێشەممە 14ـی تشرینی یەکەمی 2025، ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، قسەی بۆ ڕۆژنامەنووسان کرد و گوتی: 120 ملیار دیناری داهاتی نانەوتیی هەرێم ئامادەیە، بەڵام هەر کاتێک ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە نووسراوی فەرمی داوای لە وەزارەتی دارایی کرد مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم بنێرێت، ئەو کات لە بانکی ناوەندیی هەولێر 120 ملیار دینار دەخرێتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی فیدراڵ.

یاریدەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لەبارەی مووچەی مانگی هەشتی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند: هەر وەک سەرۆک وەزیرانی عێراق بەڵێنی دابوو، ئەم هەفتەیە مووچەی مانگی هەشت (ئابی) مووچەخۆرانی هەرێم دەنێردرێت.

جەختی لەوەش کردەوە، بەغدا هەر داواکارییەکی هەبووبێت هەرێمی کوردستان هەمووی جێبەجێی کردووە، ماوەی دوو هەفتەشە نەوت بەبێ کێشە هەناردە دەکرێتەوە.

هەر لە بارەی داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان، حەملان ڕوونی کردەوە، هەردوو حکوومەتی هەرێم و عێراق هێشتا لە بارەی داهاتی نانەوتی نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن، بەڵام لە پێناو مووچەی مووچەخۆرانی کوردستان، حکوومەتی هەرێم بۆ ئەم مانگەش 120 ملیار دینار بۆ بەغدا دەنێرێت.

سێشەممە 7ـی تشرینی یەکەمی 2025، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، لە کۆبوونەوەی لەگەڵ فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوە، بەنگین ڕێکانی، وەزیری ئاوەدانکردنەوە و خالید شوانی، وەزیری دادای عێراق، بڕیاری دا مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بنێرێت.

لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، بە پێی زانیارییەکانی دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24، لەبەر ئەوەی تەیف سامی، وەزیری دارایی فیدراڵ ئامادەی کۆبوونەوەکە نەبوو، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی وڵاتەکە بڕیاری ناردنی مووچەی مانگی ئابی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی نەدا.