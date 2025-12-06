عێراق لە نۆ مانگی ڕابردوودا زیاتر لە 17 ترلیۆن دینار کورتهێنانی هەبووە

پێش 3 کاتژمێر

ڕوانگەی "ئیکۆ-عێراق" بۆ کاروباری ئابووریی، ئاماری وردی دۆخی دارایی عێراقی بۆ نۆ مانگی یەکەمی ساڵی 2025 بڵاوکردەوە و ئاشکرای کرد، قەبارەی کورتهێنانی بودجە گەیشتووەتە ئاستێکی پێوانەیی.

ئەمڕۆ شەممە، 6ـی کانوونی یەکەمی 2025، ڕوانگەی ئیکۆ-عێراق لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند، تا کۆتایی مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ، کورتهێنانی ڕاستەقینەی بودجەی گشتیی گەیشتووەتە 17 ترلیۆن و 686 ملیار دینار. ڕوانگەکە ئاماژەی بەوە کردووە، ئەم ژمارەیە مانگ لەدوای مانگ ڕوو لە زیادبوونە بەبێ ئەوەی چارەسەرێکی ڕاستەقینە لە ئارادا بێت.

بەگوێرەی داتاکانی ڕوانگەکە، دۆخی دارایی عێراق تا کۆتایی مانگی ئەیلوول بەم شێوەیە بووە:

کۆی خەرجییەکان: 108 ترلیۆن و 854 ملیار دینار.

کۆی داهات (نەوتی و نا نەوتی): 91 ترلیۆن و 168 ملیار دینار.

ڕاپۆرتەکە هۆکاری سەرەکیی ئەم کورتهێنانەی گەڕاندووەتەوە بۆ زۆریی خەرجییەکان و کەمیی سەرچاوەی داهات، بۆیە چەند پێشنیازێکی خستووەتەڕوو، لەوانە: کەمکردنەوەی ئەو خەرجییانەی پەیوەست نین بە مووچەوە، بەتایبەت خەرجییەکانی وەبەرهێنان کە خۆی لە 14 ترلیۆن دینار داوە، هەروەها سنووردارکردنی کڕینی کەلوپەل و خزمەتگوزارییە ناپێویستەکان.

هاوکات، ڕوانگەی ئیکۆ-عێراق جەختی لەسەر پێویستیی زیادکردنی داهاتی ناوخۆ کردووەتەوە لە ڕێگەی "زیادکردنی باج لەسەر کاڵا هاوردەکراوەکان (جگە لە خۆراک) و سەپاندنی ڕسوماتی زیاتر بەسەر گەشتیاران و کرێکارانی بیانی".

بەگوێرەی ئامارەکان، ڕێژەی کورتهێنانی دارایی لە ئێستادا نزیکەی 19.4%ی کۆی داهاتەکانی عێراق پێکدەهێنێت، ئەمەش نیشانەیەکی مەترسیدارە بۆ سەقامگیریی دارایی وڵات.