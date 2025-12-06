سەرۆک بارزانی: هەردەم دیالۆگ و لێکگەیشتن باشترە لە شەڕ و ئاڵۆزییەکان

پێش 3 کاتژمێر

شەممە، 06ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتیی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی لە ئیستانبوڵ، پەیامی سەرۆک بارزانی، لەبارەی پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا و باکووری کوردستان، خوێندەوە.

سەرۆک بارزانی، لە پەیامەکەیدا جەختی کردووەتەوە "هەردەم دیالۆگ و لێکگەیشتن باشترە لە شەڕ و ئاڵۆزی و لە گفتوگۆ و ئاشتیدا مرۆڤایەتی براوە دەبێت." هەروەها ئاماژەی بەوە کرد "ناوچەکە بە قۆناغێکی هەستیاردا تێ دەپەڕێت و پێویستە هەموو لایەک وانە لە هەڵەکانی ڕابردوو وەربگرن."

سەرۆک بارزانی، پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دەربڕی و گوتی: پڕ بە دڵ دەستخۆشی لە حکوومەتی تورکیا و بەڕێز ئەردۆغان و بەڕێز ئۆجەلان دەکەم کە هەلیان بۆ پرۆسەی ئاشتی و دانوستاندن ڕەخساندووە.

سەرۆک بارزانی، لە کۆتایی پەیامەکەیدا دووپاتی کردەوە، پشتیوانی هەر هەوڵێک دەکات کە خزمەت بە پرۆسەی ئاشتی و بەهێزکردنی برایەتی و پێکەوەژیانی گەلانی ناوچەکە بکات.

کۆنفرانسی نێودەوڵەتیی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی، لەلایەن دەم پارتییەوە ڕێک خراوە، ئەمڕۆ دەستی پێ کردووە و تا سبەینێ، یەکشەممە، 07ـی کانوونی یەکەم، بەردەوام دەبێت.

بەشێک لە میوانان بیانین و هەڵگری خەڵاتی نۆبڵی ئاشتین و هەروەها ئیلهام ئەحمەد، هاوسەرۆکی بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر بە شێوەیەکی ئۆنلاین پەیامەکەی ئاراستەی بەشدار بووان کرد.

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی له کۆنفرانسی نێودەوڵەتیی ئاشتی:

بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان

بەڕێزان هاوسەرۆکانی دەم پارتی، بەڕێزان ئەندامانی کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی، ئامادەبووانی بەڕێز، ڕۆژتان باش، سڵاوێکی گەرم لە هەمووتان بێت.

لە سەرەتادا دەمەوێت سوپاس و دەستخۆشیی خۆم ئاراستەی ڕێکخەرانی ئەم کۆنفرانسە بکەم. هیوادارم ئەنجام و ڕاسپاردەکانی کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک، خزمەتی پرۆسەی ئاشتی و چارەسەریی کێشەکان و پێداویستییەکانی سەردەم و قۆناغی نوێ بکات.

بەڕێزان..

دەڤەری ئێمە و هەموو جیهان بە قۆناغێکی هەستیاردا تێ دەپەڕێت. هەموو ئاماژەکان دیاریکەری دەستپێکێکی نوێن، کە دەکرێت پڕ بێت لە ئاستەنگ، یان پڕ بێت لە هەلی نوێ بۆ ئارامی و ئاسایش و ژیانێکی سەربەرز و بەڕوومەت و ئاشتییانە بۆ گەلانی دەڤەرەکە.

پێویستە هەموو لایەنەکان وانە لە هەڵەکانی سەردەمانی ڕابردوو وەربگرن و بە هەناسەیەکی نوێ و تێڕوانینێکی ڕوون و پڕ لە باوەڕ و هیواوە، ڕەفتار لەگەڵ هەموو ئاستەنگ و پێشهاتە نوێیەکاندا بکەن.

هەردەم دیالۆگ و لێکگەیشتن باشترە لە شەڕ و ئاڵۆزییەکان و لە گفتوگۆ و ئاشتیدا مرۆڤایەتی مفادار (سوودمەند) دەبێت.

بەڕێزان..

پڕ بە دڵ دەستخۆشی لە حکوومەتی تورکیا و بەڕێز ئەردۆغان و بەڕێز ئۆجەلان و هەموو ئەو بەڕێزانە دەکەم کە هەلیان بۆ پرۆسەی ئاشتی و چارەسەری و دانوستاندن ڕەخساند.

لە لایەن خۆمەوە، پشتیوانی هەر هەوڵێک دەکەم کە خزمەتی پرۆسەی ئاشتی و بەهێزبوونی برایەتی و پێکەوەژیانی گەلانی دەڤەرەکەمان بکات.

هیوای سەرکەوتن بۆ هەمووتان دەخوازم، بمێنن لە خۆشی و خێردا.

مەسعود بارزانی

6ی کانونی یەکەمی 2025