ئەمڕۆ چەکی پارەی جووتیارانی هەولێر دابەش دەکرێت

پێش 34 خولەک

سایلۆی هەولێر جووتیارانی سنووری پارێزگای هەولێری ئاگەدار دەکاتەوە و رایگەیاند، ئەمڕۆ دەست بەدابەشکردنی چەکی پارەی جووتیاران دەکرێت کە لە زنجیرەی 906 دەستپیدەکات تاوەکوو 940.

سایلۆی هەولێر بڵاویکردووەتەوە، ئاگەداری جووتیاران دەکەینەوە، ئەمرۆ چوارشەممە، 15ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەست بەدابەشکردنی چەکی جووتياران دەکرێت، کە لە زنجیرە 906 دەستپێدەکات تاوەکوو زنجیرەی 940، ئەوانەی گەنمەکانیان ڕادەستی سایلۆی هەولێر کردووە پارەکانیان لە بانکی TBIوەردەگرن.

ئاماژەی بەوەشدا، ئەو جووتیارانەی گەنمەکانیان ل لە 50 تۆن بۆ خوارەەوە ڕادەستی سایلۆ کردووە دەتوانن سەردانی سایلۆ بکەن بۆ وەرگرتنەوەی چەکی پارەکانیان.

سایلۆی هەولێر ڕاشیگەیاند، ئەوانەی زیاتر لە 50 تۆن گەنمیان ڕادەستی سایلۆ کردووە چاوەڕێی بەغدا دەکەین بۆ دابینکردنی پارە، هەرکات بەغدا پارەکەی نارد ئاگەداریان دەکەینەوە.

ڕوونیشی کردەوە، ⁠ئەو کەسەی چەکی بەناوە دەبێت خۆی ئامادەبێت وە یاخود بریکارنامەی (وەکالە) پەسەنکراوی ئەم ساڵ بێت، ئەگەر خاوەن چەک وەفاتی کردبێت، دەبێت دابەشنامەی (شرعی یان یاسایی) بهێنێت لەگەل بریکارنامەی گشت وارسەکان.

10ی حوزەیرانی 2025، دەرگای سایلۆکان بەڕووی جووتیارانی هەرێمدا بۆ وەرگرتنی گەنمی جووتیاران کرایەوە، هەروەها سایلۆ نوێیەکان هاوشان لەگەڵ سایلۆکانی دیکەی هەرێمی کوردستان، گەنمیان، وەک قوشتەپە، گەرمیان و ڕوڤیا، وەرگرت.

بەپێی ئەو پلانەی حکوومەتی عێراق دیاری کردبوو بۆ جووتیارانی هەرێمی کوردستان، ئەمساڵ، بڕی 400 هەزار تۆن گەنمی جووتیارانی کوردستان وەرگیرا.

ساڵی ڕابردوو وەزارەتی بازرگانیی عێراق 700 هەزار تۆن گەنمی لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان وەرگرت.