دەستەی گەشتوگوزار: کابینەی نۆ سەردەمی زێڕینی کەرتی گەشتیارییە

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان دەڵێت؛ کابینەی نۆیەم بە سەردەمی زێڕینی کەرتی گەشتیاریی هەرێمی کوردسان دادەنرێت، 80 پڕۆژەی گەورە و ستراتیژیی گەشتیاری بە تێچووی زیاتر لە حەوت ملیار و 500 ملیۆن دۆلار ئەنجامدراوە، زیاتر لە 20 هەزار هەلی کاریش ڕەخسێندراوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 16ی تشرینی یەکەمی 2025، ئیبراهیم عەبدولمەجید گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24 گوتی: لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا کەرتی گەشتیاری لەوپەڕی گەشەسەندندایە.

گوتیشی: لە ڕووی ژێرخان و فرەچەشنییەوە، کەرتی گەشتیاری وەرچەرخانێکی گەورەی بەخۆوە بینیوە، جگە لە دەیان پڕۆژەی گرنگ و ستراتیژی، چەندین بەڕێوەبەرایەتی گشتیی گەشتیاری لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێم کراونەتەوە، ئەمەش بە ئامانجی زیاتر خزمەتکردنی گەشتیارانە، بۆ ئەم مەبەستە چوار بەڕێوەبەرایەتی گشتیی نوێ لە ئیدارە سەربەخۆکانی، زاخۆ، سۆران، ڕاپەڕین و ناوەندی پارێزگای هەڵەبجە کراونەتەوە.

ئیبراهیم عەبدولمەجید ئاماژەی بەوەکرد، بە ئەنجامدانی 80 پڕۆژەی گەورە و ستراتیژی کە تێچووەکانیان زیاترە لە حەوت ملیار و 500 ملیۆن دۆلار، حکوومەتی هەرێم زیاتر لە 20 هەزار هەلی کاری ڕەخساندووە، کە 80% ئەو کەسانەی لە کەرتی گەشتیاریدا کار دەکەن، هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستانن.

گوتەبێژی دەستەکە گوتیشی: بە ئامانجی ناساندنی زمان و کولتووری کوردی، لە سەرجەم ناوچە گەشتیارییەکاندا گرنگی تەواو دراوە بە زمانی کوردی، هەروەها خاوەنی هۆتێل و مۆتێل و چێشتخانەکان ناچار کراون کە زمانی کوردی وەکو زمانی یەکەم لە بەرنامەی کارەکانیاندا دابنێن.

جەختی لەوەشکردەوە، لەم کابینەیەدا گرنگی تەواو دراوە بە پێشوازی لە هاتنی ئەو گەشتیاران، لە ئاسانکاری لە بازگەکان بۆ هاتنیان و پێدانی ڤیزا بە شێوازی ڕاستەوخۆ، ئەمەش هەنگاوێکە بۆ ڕاکێشانی سەرەنجی زیاتری گەشتیارانی بیانی بۆ هەرێمی کوردستان