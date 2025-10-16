ئامۆزایەکی بەشار ئەسەد لە لازقیە دەستگیر کرا
هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی سووریا، ئامۆزای بەشار ئەسەد و ژمارەیەک ئەندامی باندێکی تاوانباریان لە لادێکانی پارێزگای لازقیە دەستگیر کرد.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی تشرینی یەکەمی 2025، ئاژانسی هەواڵی فەرمی سووریا 'سانا' لەسەر زاری سەرچاوەیەکی وەزارەتی ناوخۆ بڵاوی کردەوە، هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ توانیان تاوانبار 'نمیر ئەسەد' کە ئامۆزای بەشار ئەسەدە لەگەڵ چەند ئەندامێکی باندی تاوانکاریی لە لادێکانی لازقیە دەستگیر بکەن.
ئەو سەرچاوەیە ڕوونیشی کردەوە، 'نمیر ئەسەد'، بە یەکێک لە دیارترین بازرگانانی ماددە هۆشبەرەکان دادەنرێت و لە سەردەمی ڕژێمی بەشار ئەسەددا، هەروەها لە چەند تاوانێکدا تێوە گلاوە، ئاماژەی بەوەش کرد، ئۆپەراسیۆنەکە لەلایەن هێزێکی تایبەتی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ناوخۆ ئەنجام دراوە، لەڕێگەی بۆسەیەکی پلان بۆ داڕێژراو کە ئەنجامەکەی دەستگیرکردنی ئامۆزاکەی ئەسەد بووە.
ئەو سەرچاوەیە جەختیشی کردەوە، ئەم هەنگاوە لەچوارچێوەی بەدواداچوونی پاشماوەکانی ڕژێمی پێشوو و بەرەنگاربوونەوەی تاوانەکانە، بۆ بەدیهێنانی دادپەروەری.
لە 8ـی کانوونی یەکەمی 2024، هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن دەستیان بەسەر دیمەشقدا گرت و رژێمی بەشار ئەسەد ڕووخا، دواتر ئەسەد و خێزانەکەی هەڵاتن بۆ مۆسکۆ و تا ئێستاش لەوێ نیشتەجێن.