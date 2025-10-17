عەزیز ئەحمەد: عێراق بەهۆی موەلیدەکانەوە ساڵانە چوار ملیار دۆلار زیانی پێدەگات
کەرتی کارەبا و پشتبەستن بە موەلیدە ئەهلییەکان یەکێکە لە گەورەترین کێشە ئابوورییەکانی عێراق. لە کاتێکدا هەنگاوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پڕۆژەی ڕووناکییەوە، نەک تەنیا چارەیەکی ناوخۆییە، بەڵکوو دەتوانێت ببێتە مۆدێلێک بۆ ناوچەکانی دیکەی عێراق بە مەبەستی کەمکردنەوەی زیانە ئابوورییەکان و باشترکردنی خزمەتگوزارییەکان بۆ هاووڵاتییان.
عەزیز ئەحمەد، جێگری بەرپرسی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) نووسیویەتی: ئەو موەلیدانەی کە بە گاز کار دەکەن، ساڵانە دەبنە هۆکاری ئەوەی عێراق چوار ملیار دۆلار زیان بکات.
جێگری بەرپرسی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، جەختی لەوە کردەوە، لە بەرانبەردا لە هەرێمی کوردستان بەهۆی پرۆژەی ڕووناکییەوە تا ئێستا سێ هەزار و 500 لەو موەلیدانەی بە سوتەمەنی کاردەکەن کوژێنراونەتەوە.
تٔدر مولدات الديزل في أنحاء أحياء العراق أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.— Aziz Ahmad (@azizkahmad) October 16, 2025
من يقف وراء هذه الشبكة؟
في المقابل، أوقف إقليم كوردستان تشغيل أكثر من 3,500 من هذه المولدات.#روناکي
وەزارەتی کارەبا: زیاتر لە 50%ـی هاووڵاتییانی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین کراوە
وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە 24ـی ئەیلوولی 2025، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دابوو، نزیکەی 4 ملیۆن هاووڵاتی کە دەکاتە زیاتر لە 50%ـی هاووڵاتییانی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین کراوە لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی.
بەپێی داتاکانی پرۆژەی ڕووناکی، 80%ـی هاووڵاتییان، بە تایبەتی کەمدەرامەتان، پارەیەکی کەمتر دەدەن بە بەراورد بەو پارەیەی پێشتر دەیاندا بۆ کارەبای مولیدە و کارەبای نیشتمانی.
زانیاری لە بارەی پرۆژەی ڕووناکی
پرۆژەی ڕووناکی، پرۆژەیەکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، ئامانج لێی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێرییە، هاووڵاتییان سوودمەند دەبن لە کارەبای بەردەوام و مانگانە یەک پسوولەیان دەبێت کە بڕەکەی بە گوێرەی بەکارهێنان دیاریی دەکرێت.
ڕۆژی پێنجشەممە، 17ـی تشرینی یەکەمی 2024، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی لە کاتی سەردانیکردنی گەڕەکی شادی لە هەولێر، پرۆژەی ڕووناکی ڕاگەیاند.