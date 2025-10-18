ئومێد خۆشناو: بەم زووانە دووسایدی گۆمەسپان-سماقوولی تەواو دەبێت
پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند، پرۆژەی دووسایدی گۆمەسپان-سماقوولی لەم چەند ڕۆژە تەواو دەبێت، هەروەها پرۆژەی دووسایدی کەسنەزان-بەنداوی گۆمەسپانیش لە 70%ـی تەواو بووە.
ئەمڕۆ شەممە، 18ـی تشرینی یەکەمی 2025، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: سەرەرای ئەو دۆخە قەیراناویی و ئەو گرفتانەی هاتووەتە بەردەم حکوومەت، دیدگای مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەت وابووە زیاتر خزمەتی هاووڵاتیان بکرێت.
هەر لەوچوارچێوەیە پارێزگاری هەولێر گوتی: پرۆژەی دووسایدی گۆمەسپان-سماقوولی کە 22 کیلۆمەترە، لەم چەند ڕۆژە تەواو دەبێت، هەروەها پرۆژەی دووسایدی کەسنەزان-بەنداوی گۆمەسپان کە زیاتر لە 15 کیلۆمەترە و لە 70%ـی تەواو بووە.
ئومێد خۆشناو ئاماژەی بەوەشکرد، پرۆژەی سێیەم کە زۆر گرنگە ئەویش دووسایدی هەولێر-کۆیەیە، کە پیشتر بەڕێگەی مەرگ ناسرابوو، بۆیە داواکارییەکی زۆر لەلایەن خەڵکی کۆیە هەبوو بۆ ئەوەی ڕێگەکەیان بۆ چاک بکرێت، گوتیشی: ماوەی تەوابوونی پرۆژەکە سێ ساڵە و ئێستا لە 30%ـی تەواوبووە. چاوەروانیش دەکرێت پێش وادەی خۆی تەواو بکرێت.
ڕاشیگەیاند، لەم ڕۆژانە پرۆژەی ئاوی قوشتەپەش تەواو دەبێت، دەشلێت بەسوپاسەوە هەفتەی ڕابردوو داواکارییەکی دیکەی خەڵکی کۆیەمان دەربارەی کێشەی کەمئاوی گەیاندە سەرۆک وەزیران، ئەویش بڕیاریدا لەم ڕۆژانە پرۆژەکە دەست پێبکات.
هەر ئەمڕۆ ئومێد خۆشناو لە رێوڕەسمی دانانی بەردی بناغەی بنکەیەکی تەندروستی و قوتابخانەیەک لە گوندی هەنارە گوتی: بەگوژمەی پێنج ملیار و 750 ملیۆن دیناری عێراق 11 قوتابخانە و حەوت بنکەی تەندروستی لە جێبەجێ کردندان و بەشێک لەو قوتابخانانە تەواو بوونە.