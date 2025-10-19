یەکێتیی ئەورووپا و شاندی هەرێمی کوردستان و عێراق لە لۆکسمبۆرگ کۆدەبنەوە
بڕیارە ئەمڕۆ ئەنجوومەنی هاریکاریی یەکێتیی ئەورووپا چوارەم کۆبوونەوەی لەگەڵ شاندی هەرێمی کوردستان و عێراق بکات.
بە ئامانجی بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ یەکێتیی ئەورووپا لەبوارەکانی کۆچبەران، دیموکراسی، مافی مرۆڤ، ئابووری و وزە، شاندێکی هەرێمی کوردستان و عێراق بانگهێشتی ئەنجوومەنی یەکێتیی ئەورووپا کراوە
دلاوەر ئاژگەیی، نوێنەری حکوومەتی هەرێم لە یەکێتیی ئەورووپا بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند "شاندەکەی هەرێمی کوردستان بەسەرۆکایەتی سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی هەرێم و شاندەکەی عێراقیش بەسەرۆکایەتیی فوئاد حسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق دەبێت." شاندەکەی یەکێتیی ئەورووپا بە سەرۆکایەتیی کایا کالاس، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتیی ئەورووپا بەشداری کۆبوونەوەکە دەکات.
نوێنەری حکوومەتی هەرێم لە یەکێتیی ئەورووپا ئاماژەی بەوەش کرد، کۆبونەوەکە کاتژمێر 6ـی ئێوارە بە کاتی کوردستان دەست پێ دەکات.
مێژووی پەیوەندیەکانی نێوان یەکێتیی ئەورووپا و هەرێمی کوردستان و عێراق دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای ساڵی 2005 ، ئەوکات یەکێتیی ئەورووپا نووسینگەی خۆی لەهەولێر و بەغدا کردەوە.
لەساڵی 2022ەوە، ئەنجوومەنی هاریکاریی یەکێتیی ئەورووپا ساڵانە، شاندی هەرێمی کوردستان و عێراق بانگهێشت دەکات، ئەمساڵ چوارەم کۆبوونەوەی نێوانیانە کە لە لوکسمبۆرگ بەڕێوە دەچێت.