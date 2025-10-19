ئومێد خۆشناو: کارکردن لە شەقامی 150مەتری دەستپێدەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

پارێزگاری هەولێر، ئاماژە بەوە دەکات، ئەمساڵ ژمارەیەک پرۆژەی گرنگ و ستراتیژی جێبەجێ دەکرێن و پرۆژەی ڕووناکی کاریگەری هەبووە لەسەر پاکبووەنەوەی ژینگەی هەولێر.

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، ئەمڕۆ یەکشەممە، 19ی تشرینی یەکەمی 2025، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: ئەمساڵ لە سنووری پارێزگای هەولێر ژمارەیەک پرۆژەی گرنگ جێبەجێدەکرێن، وەک: پشتێنەی سەوزایی، ڕێگەی هەولێر_کۆیە، بەشێکی دیکە لە ڕێگەی کۆیە_ گۆمەسپان، تەواوبوونی پرۆژەی ئاوی قوشتەپە، دەستپێکردنی پرۆژەی ئاوی کۆیە، دەستپێکردنی ئاوی خەبات، لەگەڵ ژمارەیەک پرۆژەی دیکەی ستراتیژی و کارکردن لە شەقامی 150مەتری دەستپێدەکاتەوە.

پارێزگاری هەولێر گوتی: شەقامی شەقڵاوە_ میراوە، لە ڕۆژانی داهاتوو تەواو دەکرێت و چیتر شۆفێران بە نێو شەقڵاوە هاتووچۆ نەکەن.

دەربارەی ژینگەی هەولێر، ئاماژەی بەوە کرد، بەراورد بە ساڵی ڕابردوو هەوای هەولێر بەگوێرەی ئەو توێژینەوە زانستییانەی لە زانکۆ سەڵاحەدین و پۆلیتەکنیکی کراون، زۆر پاککبووەتەوە و لە داهاتوویەکی نزیک بە ڕێژەیی بڵاودەکەینەوە، کوژاندنەوەی مۆلیدەکان کاریگەری باشی هەبووە، لەسەر پاکبوونەوەی هەوای هەولێر.

ئومێد خۆشناو، باسی لەوە کرد، کارکردن لە کارگەی ڕیسایکلینی زبڵ و خاشاک هەولێر بەردەوامە و ژمارەیەک گرفت هەبووە لە بەردەم کارەکانی، بەڵام لە ساڵی 2026، تەواو دەبێت.

دەشڵێت: هیچ پرۆژەیەک نییە، بۆ گواستنەوەی ناوچەی پیشەسازی باکوور، بەڵام ئەگەر شوێنێکی باشتر و بودجەیەکی پێویست لەبەردەست بێت، کاری لەسەر دەکرێت.

دەربارەی قەرەباڵغی شەقامی هەولێر_پیرمام، گوتی: لە نزیک وەزارەتی پێشمەرگە تاوەکوو خانزاد، شەقامەکە فراوانتر دەکرێت و ژمارەیەک بەرزە پردی تێدایە، دیزاینی پرۆژەکە لە قۆناغی کۆتاییدایە، هەروەها لە ئاییندەیەکی نزیکدا ڕێکخستنەوەی شەقامەکە دەستپێدەکاتەوە.