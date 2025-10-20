مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە بنەماڵەی حەمەڕەشید حاجی ڕۆستەم شەمێرانی دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری لیوا حەمەڕەشید حاجی ڕۆستەم شەمێرانی دەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پرسەنامەیەکدا ڕایگەیاند "بۆ کۆچی دوایی لیوا حەمەڕەشید حاجی ڕۆستەم شەمێرانی، پێشمەرگەی قارەمان و فەرماندەی لیوای دووی سەنگەر لە فەرماندەیی زێرەڤانی و کەسایەتیی تێکۆشەر و ناسراوی کوردستان ، پرسە و سەرەخۆشی خۆم ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری بەڕێزی و هەڤاڵ و دۆستانی دەکەم."

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان هیواش دەخوازێت "خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە هەمووان ببەخشێت."