لە سبەیەوە ژمارەی ئەو بەنزینخانانەی بەنزینی حکوومی دابەش دەکەن زیاد دەکرێن
سەرچاوەیەک لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە سبهیهوه ژمارەی بەنزینخانەكانی سنووری پارێزگای هەولێر كه بهنزینی 750 دیناری دابەش دەکەن، ژمارەیان دەبێتە 30 بەنزینخانە.
سەرچاوەکەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوەش کردووە، بڕیاری زیادکردنی ژمارەی بەنزینخانەکان كه بەنزینی حکوومی دابەش دەکەن دوای ئەوە هات، لە ماوەی ڕابردوودا ڕۆژانه تەنیا لە 10بەنزینخانە بەنزینی 750 دیناری دابەش دەکرا.