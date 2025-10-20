مەسرور بارزانی: باشترین پەیوەندیی دیپلۆماسیمان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی هەیە
کۆمەڵایەتی

چەکدارانی بەسیجی سەر بە سوپای پاسداران لە شارەکانی ئێراندا بڵاو دەکرێنەوە

ئێران ئێران تاران سوپای پاسداران

حەسەن حەسەنزادە، فەرماندەی سوپای محەممەد ڕەسووڵوڵڵای تاران، ڕایگەیاند، جارێکی دیکە کاروانی گەشتەکانی هێزەکانی بەسیج دەگەڕێننەوە شەقامەکانی شارەکە، دەشڵێت: بەراورد بە کاتی جەنگی 12 ڕۆژە، ئێستا ژمارەی گەشتەکانیان سنووردارن، بەڵام هێزەکان بۆ گەڕانەوەی شەقامەکان بە تەواوی ئامادەن.

فەرماندەی سوپای محەممەد ڕەسووڵوڵڵای تارانی گەورە، دەربارەی چالاکیی گەشتەکانی سوپا و بەسیج لە کاتی جەنگی 12 ڕۆژە گوتی: لەو کاتەدا، کۆمەڵێک گەشتی زانیاری، ئۆپەراسیۆنی، گەشتی پیادە، ماتۆڕی، ئۆتۆمبێلی و تێکەڵاو، هەروەها دانانی خاڵی پشکنین لە شوێنە جیاوازەکاندا وەک شاڕێگە، شەقامە سەرەکییەکان، گۆڕەپانەکان، گەڕەکەکان، بەرزاییەکانی باکوور و تەنانەت لە گەڕەکەکانی دەوروبەری تارانیش بەڕێوە چوون.

لیوا حەسەنزادە، دەربارەی چۆنییەتی میکانیزمی جێبەجێکردنی ئەم پلانانە، گوتی: لە شاری تاران، بە یارمەتیی هێزەکانی بەسیج لە ناوچە، بنکە و کەرتەکاندا، سەرکەوتوو بووین لە جێبەجێکردنی پلانێکی گشتگیر بە قۆناغی جیاواز و بۆ داهاتووش ڕێوشوێنی پێویستمان گرتووەتەبەر.

فەرماندەی سوپای محەممەد ڕەسووڵوڵڵای تارانی گەورە، گوتیشی:  ئەمڕۆ ئەرکی سەرەکیی تیمە ڕێکخراوەکانی بەسیج، یارمەتیدانی خەڵک، هاوکاریکردنی پۆلیس و کۆنترۆڵکردنی دۆخی ئاسایشی گشتیی لە گەڕەکەکان، ڕێڕەوەکان و خاڵەکانی چوونە ژوورەوە و چوونە دەرەوەی شاری تارانە.

لیوا حەسەنزادە، هەروا گوتی: جەنگی 12 ڕۆژە بووە هۆی ئەوەی ئێمە پلانەکانمان کامڵتر ببێت و ئێستا پلانەکانمان بۆ قۆناغ و بارودۆخی جیاواز دارشتووە؛ بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونەکان، سیناریۆی جیاوازمان پێشبینی کردووە و بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەموو دۆخێک خۆمان ئامادە کردووە. کارەکانمان لە یارمەتیدانی خەڵک و خزمەتگوزاریی شارستانییەوە بگرە تا ڕووبەڕووبوونەوەی توندی ئەو گرووپانەی بیانەوێت بچووکترین نائارامیی لە تاراندا دروست بکەن، لە خۆ دەگرێت.

فەرماندەی سوپای محەممەد ڕەسووڵوڵڵای تارانی گەورە، جەختی کردەوە: ئەمڕۆ بۆ ڕووبەڕووبوونەی هەموو جۆرە دۆخێکی نەخوازراو، باری ئامادەیی، پلانەکان، کەرەستە و تواناكانمان لە جاران  باشتر و پێشکەوتووترە.

لیوا حەسەنزادە، لە کۆتایی قسەکانیدا، ڕوونی کردەوە: سوپا، بەسیج و هێزە چەکدارەکان، لە بەرانبەر هەر هەڕەشەیەکدا بەو پەڕی  ئامادەیی دەوەستنەوە و ڕێگە نادەن ئاسایش و ئارامیی خەڵکەکەمان لەلایەن دژەشۆڕش و دوژمنانەوە تێک بدرێت.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment