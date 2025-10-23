کوردستانیانی دەرەوەی وڵات داوا لە کەس و کاریان دەکەن بەشداری دەنگدان بکەن

پێش کاتژمێرێک

کوردستانیان لە ئەڵمانیا لەگەڵ ئەوەی بەشێکیان ناتوانن بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دا بکەن، بەڵام بە هەستكردن بە بەرپرسیاریەتییەوە داوا لە کەس و کاریان دەکەن، بەشداری لە دەنگدان دا بکەن و دەنگ بە پارێزەرانی قەوارەی هەرێمی کوردستان بدەن .

باس باسی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقە، بەردەوام لەرێگەی تەلەفونەوە لەگەڵ کەس و کاریان گفتوگۆدەکەن . باسی هەموو تەلەفونەکانیان هەڵبژاردنە. ئەوان بە هۆی ئیش و کار و قوتابخانەی منداڵان ، ناتوانن بگەرێنەوە بۆ دەنگدان بەڵام داوا لە کەس و کاریان دەکەن بەشداری لە هەڵبژاردندا بکەن و دەنگ بە پارێزەرانی قەوارەی هەرێمی کوردستان بدەن.

بەرەوان کانیکی، خاوەنکار بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، داوای من ئەوەیە کەسوکاری من و هەموو هاووڵاتیان چنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و دەنگ بدەن لیستی 275، لیستی سەرۆک بارزانی.

ئەم گەنجە کوردە دوور لە نیشتمان و لە غۆربەت لەدایک بووە .بەڵام خۆشەویستی بۆ نیشتمان و هەست بە بەرپرسایەتی بەرامبەر خاک و وڵات وای لێ کردووە بەردەوام خەمی وڵات کە کۆڵی بێت، کاوان پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەم جارەی پەرلەمانی عێراق زۆر بە گرینگ و چارەنووس ساز دەزانێ .

کاوان کۆردۆ هیرانی، هاووڵاتی گوتی: زۆر زۆر گرنگە لە وەختێکی وەکو ئێستا، ئێمەی کورد لە بەغدا چارەنوسمان دیاری بکەین، دەشڵێت: بەداخەوە لە ئەڵمانیا لەم ناوچەیەی ئێمە سندووقی دەنگدانیان دانەناوە. بۆیە پێم وایە نایانەوێت دەنگی کورد زیاد بکات.

هەڵبژاردنی خۆلی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە هەل و مەرجێکدایە کە ناوچەکە بە قوناغێکی چارەنووس سازدا تێدەپەرێ و لە روانگەی کوردستانیانەوە رۆڵی کورد وەک هەمیشە گرینگ و کاریگەرە .

لە خۆڕایی نەگوتراوە، لە نیشتمانی خۆت بترازێ لە هەر شوێنێک بیت پەناهەدەی، و بەردەوام دڵت بۆ خاک و خەڵکەکەت لێدەدات. کوردانی دەرەوەی وڵات، هەرچەند بەشێکییان ناتوانن بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بگەڕێنەوە، بەڵام لە دووری هەزاران میل، داوا لە کەسوکاریان دەکەن بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بە سەرسەخترین بەرگریکاری مافە دەستوورییەکان و پارێزەری قەوارەی هەرێمی کوردستان بدەن.