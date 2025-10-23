نێچیرڤان بارزانی: بادینان هەموو کات نەیارانی پارتی بێ ئومێد کردووە

پێش 33 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە دهۆک بەڕێوەدەچێت.

نێچیرڤان بارزانی گوتی: خۆشحاڵم ئەمڕۆ جارێکی دیکە لە بادینان گەیشتینەوە یەک، بەشێوەیەکی گشتیی بادینان هەموو کات وەکوو چیایەک لە پشت پارتی وەستاوە، بەردەوام نایارانی پارتی بێ ئومێد کردووە.

ئاماژەی بەوەشدا، دهۆکی ڕەنگین هێزی پارتییە، بادینان و دهۆک خۆشەویستی هەموومانە، هەروەها خۆشەویستی سەرۆک بارزانییشە، گوتیشی: لە گوندەکانی ئەو دەڤەرە ئاوەدانییەکی باش دەستیپێکردووە، دەنگی فیشەک نەمایە، ناخۆشی نەمایە، هیوادارین خۆشی هەر هەبی لەو دەڤەرە و لەم وڵاتە.

ئاماژەی بەوەشدا، هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بۆ پارتی و بۆ کوردستان و بۆ پاشە ڕۆژی میللەتی ئێمە گرنگە، ویستم بە ئێوە بڵێم پارتی بەرەو یەک ملیۆن دەنگ، بەڵام پێش ئەوەی من داوای بکەم ئێوە دروشمەکانتان بەرزکردووەتەوە، نوێنەرانی پارتی نوێنەری هەموو خەڵکن، ئێوە دەزانن کاری ڕۆژانەی پارتی چۆنە.

جێگری سەرۆکی پارتی گوتیشی: کاریگەریی ئێوە زۆرە و گرنگە ئێوە داینەمۆی پارتین، ئێوە وەکوو هەمووکات کلیلی سەرکەوتنی پارتین، ئەوکاتەی ئێمە باسی سەرکەوتن دەکەین لە بادینان، ئەوکات باسی سەرکەوتنی پارتی و کوردستان دەکەین، ئەگەر پارتی بەهێز بێت، کوردستان بەهێزە. پێویستە ئەوە بمێنێت.

نێچیرڤان بارزانی باسی لەوەشکرد، پارتی بەبوونی ئێوە و دڵسۆزی و ماندووبوونی ئێوە کاروانێکی خەباتی دەستپێکرد و پشتڕاستیشە بەوەی بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان پشتیوانی ئێوە بەردەوام بێت. ئێوە سەلماندتان مادەم ئێوە خاوەن پارتینە پارتی سەرکەوتوو دەبێت.

نێچیرڤان بارزانی ڕاشیگەیاند، بەلینی ئێمە ئەوەیە لە 11 مانگ پێکەوە بچینە سەر سندووقی دەنگدان و دەنگ بدەینە لیستیی 275 پارتی دیموکراتی کوردستان تاوەکوو خزمەتی ئێوە بکات، بۆچی پێویستە پارتی بەهێز بێت لە بەغدا؟ ساڵی 2003 کاتی ڕژێمی بەعس ڕووخا پارتی ڕۆلێکی کاریگەریی هەبوو لەوبابەتە، لە ساڵی 2005 کاتێک دەستووری هەمیشەیی عێراق نووسرایەوە هەندێک مافی ئێمە جێگیر کرا، ئەمەش دەستکەوتێکی مەزن بوو، کە بە پێداگریی سەرۆک بارزانی هەندێک لە مافەکانی خەڵکی کوردستان بە هەموو پێکهاتەکانەوە لە دەستووری عێراق جێگیرکران.

جێگری سەرۆکی پارتی دەشڵێت: ئێستا قۆناغێکی نوێ لە عێراق دەستی پێکردووە، ئەم قۆناغە بۆ هەرێمی کوردستان زۆر گرنگە، کە دەتوانین ناوی بنێین قۆناغی جێبەجێکردنی دەستووری هەنیشەیی عێراق، چونکە جێبەجێکردنی دەستووری عێراق بۆ هەرێمی کوردستان زۆر گرنگە. ئەو کێشانەی ئەمڕۆ لە نێوان کوردستان و عێراقدا هەیە لە ئەنجامی پشگوێخستنی دەستوورە.

نێچیرڤان بارزانی گوتیشی: ئەو هێزەی پاریزگاری لەو دەستکەوتانە دەکات پارتیە، باشە پارتی چۆن لە بەغدا بەهێز بێت، هەڵبژاردن، ئەگەر ئێمە بمانەوێت کوردستانێکی بەهێز هەبێت، بەڵێنی ئێمە و ئێوە ئەوەیە لە 11 مانگە، پێویستە لە ڕۆژی هەڵبژاردن زۆر بەهێز بەرەو دەنگدان بچین.

نوێ دەکرێتەوە..