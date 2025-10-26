لیستی دابەشکردنی مووچەی مانگی ئاب بڵاوکرایەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لیستی دابەشکردنی مووچەی مانگی ئاب (هەشت)ـی فەرمانبەر و مووچەخۆرانی بڵاوکردەوە.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی وەزارەتی دارایی و ئابووری، سبەی دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی ئابی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت و ڕۆژی چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، کۆتایی بە دابەشکردنی مووچەکە دێت.

ئەمە لە کاتێکدایە هەر ئەمڕۆ یەکشەممە، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندبوو، 945 ملیار و 817 ملیۆن دینار وەک تەمویلی مووچەی مانگی ئاب (هەشت)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکەیان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.