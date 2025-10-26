محەممەد شوکری: لە کابینەی نۆیەمدا زیاتر لە 700 پڕۆژەی نوێی وەبەرهێنان مۆڵەتیان وەرگرتووە

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی ئۆکتۆبەری 2025، دکتۆر محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان لە شەش ساڵی ڕابردوودا گۆڕانکاریی زۆر باش و گەورەی بەخۆیەوە بینیوە، لە ڕووی ژمارەی پڕۆژە، لە ڕووی سەرمایەی وەبەرهێنراو، لە ڕووی تەواوکردنی پڕۆژەکانیشەوە،

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان دەڵێت: لە کابینەی نۆیەمدا 725 پڕۆژە مۆڵەتی پێدراوە و 592 پڕۆژە تەواو بوون، بەڵام بە گشتیی ئێمە لە کابینەی نۆیەمدا 725 پڕۆژەی نوێمان لە کەرتی تایبەتدا مۆڵەتیان لە دەستەی وەبەرهێنان وەرگرتووە.ئەمە دەکاتە 45٪ی تێکڕای پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2006وە هەتا ئەمڕۆ، ئەمە گۆڕانکارییەکی زۆر گەورەیە.

دەشڵێت: پرۆژەکان بە سەرپەرشتیی ڕاستەوخۆی سەرۆک وەزیرانە بۆ ئەوەی کە کەرتی تایبەت لە هەرێمی کوردستان شەراکەتێکی ڕاستەقینەی ئاوەدانی و ڕێخستنی کەرتی ئابوورییەکانی هەرێمی کوردستان بێت و پێویستە گرنگیی پێبدرێت. جا کەرتی تایبەتی ناوخۆیی بێت یان دەرەکی بێت، وەک وەبەرهێنەر پێویستە بەشدار بن لە پرۆسەی ئاوەدانی، لە پرۆسەی پێشخستنی کەرتی ئابوورییەکان.

ئماژەی بەوەشدا، خاڵێکی دیکە ئەوەیە فراوانکردنی بنکەی دەسەڵات لە دەستەی وەبەرهێنان و شۆڕبوونەوەی دەسەڵاتەکان. جەنابی سەرۆک وەزیران لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بڕیاری دا هەموو پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتییان هەبێت کە ئەمە جێبەجێکرا و هەموو دەسەڵاتێکی مۆڵەتدانیان هەبێت کە ئەمەش جێبەجێکراوە. جگە لەوەش، بۆ هەر ناوچەیەکی دیاریکراو، پێویستە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی بڕیار بدات کام پڕۆژە گرنگە، کام پڕۆژە پێویستە بکرێت. ئەمەش وایکردووە کە پڕۆژەکانی وەبەرهێنانی کەرتی تایبەت لە هەرێمی کوردستان زۆر بەرەوپێش بچێت.

خاڵێکی دیکە سفرکردنەوەی سەرجەم ئەو رسوماتانەیە کە وەبەرهێنەر هەیەتی لە ناوچە کەمگەشەسەندووەکاندا، بۆ ئەوەی ئێمە وەبەرهێنانی کەرتی تایبەت بگوازینەوە بۆ ناوچە کەمگەشەسەندووەکانی هەرێمی کوردستان و دوورکەوینەوە لە شارە گەورەکان، بچینە ئەو شارانەی کە پێشتر ئیشی کەمتریان تێدا کراوە.

دەشڵێت: هەرێمی کوردستان، جگە لە سەقامگیری پێی ناسراوە و لە دەرەوەش بەوە ناسراوە کە سەقامگیر و ئاسایشە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەو گرنگیدانەی سەرکردایەتیی سیاسی، سەرۆکایەتیی حکوومەت، شەخسی جەنابی سەرۆک وەزیران، بە وەبەرهێنەرانی بیانی کە بێن لە هەرێمی کوردستان کار بکەن و ڕێخستنی تەواو بتوانن لە هەرێمی کوردستان کار بکەن، نەبوونی دەستوەردان، بە داخەوە لە عێراق ئەو وەبەرهێنەرانەی ئێمە کە لە هەرێمی کوردستانن دەچن لە ناوچەکانی دیکە عێراق کار دەکەن، باس لە کۆمەڵێک دەستوەردان دەکەن لە هێزە ئەمنییەکان، لە عەشایەر، لە خەڵکی دیکە. لە هەرێمی کوردستان ئەم بابەتانەبوونی نییە، ئەگەر هەشبن، حکوومەتی هەرێمی کوردستان چارەسەری دەکات.

محەممەد شوکری ئەوەشی خستە ڕوو، هەرێمی کوردستان جگە لەوەی ناوچەیەکە پڕە لە دەرفەتی وەبەرهێنان، دەسەلاتی وەبەرهێنان، پوتانسیێڵی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان زۆر بەرزە. پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان لە کەرتی پیشەسازیدا بگرە، لە کەرتی کشتوکاڵ، لە کەرتی گەشتوگوزار، لە پەروەردە، لە خوێندنی باڵا، لە تەندروستیی، لە وەرزش، لە بازرگانی، جا لە هەر بوارێکی دیکەی ئابووری بێت، بۆیە ئەو وەبەرهێنەرانەی کە دێن لێرە کار دەکەن، حەز بە دەستوەردان ناکەن و پێویستییان بە سەقامگیری هەیە، سێیەمیش، قازانجیان باشە لە هەرێمی کوردستان و هەلی کار و دەرفەتی کاریش بۆ هاووڵاتیانی کوردستان دەرەخسێت.

گوتیشی: وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان ئێستا باشترە لە جاران و هێشتا باشتریش دەبێت بەوەی کە دەبینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆک وەزیران، لە قۆناغەکانی ڕابردوودا گرنگی بە گەیاندنی ژێرخانی ئابووری، ڕێگەوبانەکان، دروستکردنی ڕێگەوبانی خێرا لە نێوان شارەکان، ئەمە بۆ ئەوەیە بتوانین لە داهاتوودا وەبەرهێنانێکی زیاتر بە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بگات و خەڵکیش بێتە سەردانی هەرێمی کوردستان و هەست بکات کە جیاوازی هەیە لە ژێرخانی ئابووریی، لە ڕێگەکانی هاتوچۆکردن، لە دروستکردنی ئەو شوێنانەی کە دواتر دەبنە دەرفەت بۆ وەبەرهێنان. هەرێمی کوردستان هەموو ئەو بوارانەی هەیە.