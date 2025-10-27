مەسرور بارزانی: ئێستاش ناتوانن ڕامانگرن

پێش 26 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی, جێگری سەرۆکی پارتی ئاهەنگیی جەماوەری سنووری ئیدارەی سۆران بە هەردوو لقی 10 و 26ی گوڵان لە یاریگەی وەرزشی سۆران بەڕێوەدەچێت.

مەسرور بارزانی ئاماژەی بەوەدا، ئێوە وزە و ورەمان پێ دەبەخشن، ئەو جۆش و خرۆشەمان پێدەدەن کە بەرەو سەرکەوتنێکی گەورەتر بۆ لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان بچین، لەم هەڵبژاردنە بۆ بەغدا بۆ پشتیوانی ئەم خوشک و برایانە هەنگاو بنێین.

مەسرور بارزانی گوتیشی: ئێمە بەرەو هەڵبژاردنێکی چارەنووسساز دەچین، ئەم هەڵبژاردنەش وەکوو هەموو هەڵبژاردنەکانی دیکە گرنگە، ڕاستە ئەمجارە بۆ پەرلەمانی عێراقە، بەڵام پێویستە ئێمە بچینە پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی بەرگری لە دەستکەوتەکانمان بکەین.

جێگری سەرۆکی پارتی ڕاشیگەیاند، پێشتریش بڕیاریی ناحەزان ئەوەبووە بمانوەستێنن، لە هەڵبژاردنەکانی پێشتریش گوتمان ناتوانن، ئێستاش دەڵێین ناتوانن ڕامانگرن.

هەروەها ئاماژەیدا، ئێمە مێژوویەکی دورو درێژی قوربانیدانیمان هەیە، خەبات و تێکۆشانی خەڵکی کوردستان و بە تایبەتی ئەم دەڤەرە، لە سەرەتای هەموو شۆڕشەکانەوە تاوەکوو ئێستا بەرهەمەکەی کوردستانێکی ئازاد و سەربەرزو کوردستانێکی ئاوەدان بووە، گوتیشی: بۆ ئەوەی ئاوەدانیمان بپارێزین و دەستوور وەکوو خۆی جێبەجێ بکرێت، بۆ ئەوەی ڕێگە نەدەین ناحەزانی ئەم گەلە مافە دەستوورییەکانی ئێمە پێشێل بکەن، پێویستە هەموومان بەشدارییەکی کارای ئەم هەڵبژاردنە بکەین، تاوەکوو هێزی پارتی بە هەموو دونیا پیشان بدەین.

نوێ دەکرێتەوە....