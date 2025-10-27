مەسرور بارزانی بۆ هاووڵاتییان: ڕێنماییەكانی هاتوچۆ لەبەرچاو بگرن و سەلامەتیی خۆتان بپارێزن

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەت ماستەرپلانی گەشتیاریی گەلی عەلی بەگ و پرۆژەی دووسایدی هۆڵی بۆنەکان-گەڕەکی ئازادی لە سۆران بەسەر دەکاتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەرزەپردی دەروازەی شاری سۆرانی كردەوە.

لە گوتەیەکەدا، سەرۆکی حکوومەت وێڕای پیرۆزباییكردن لە خەڵكی سۆران، ئاماژەی بەوە دا، ئەمە بەشێكە لەو پرۆژانەی حكوومەتی هەرێمی كوردستان هەیەتی بۆ پەرەپێدانی ڕێگەوبان و باشتركردنی هاتوچۆ لە شارەكان، بۆ ئەوەی هەم گەشتیارەكان بتوانن زیاتر سەردانی ئەم دەڤەرە بكەن كە شوێنێكی زۆر سەرنجڕاكێشە، هەم خەڵكی ئێمەش بتوانێت باشتر سوود لەو ڕێگەوبانانە وەربگرێت، هەم بۆ سەلامەتیی خۆشیان، بەم جۆرە و بەم ئاستە بەرزە كە دروست كراوە، بەڕاستی جێی شانازییە.

سەرۆكی حكوومەت دەستخۆشی لە كۆمپانیای جێبەجێكاری پرۆژەكە كرد و هیوای سەركەوتنی بۆ خواستن، داواشی لە هاووڵاتيیان كرد، ڕێنماییەكانی وەزارەتی ناوخۆ و هاتوچۆ لەبەرچاو بگرن و سەلامەتیی خۆیان و هاووڵاتیيان بپارێزن.

لە كۆتاییشدا قسەكانیشیدا داوای لە هاووڵاتیيان كرد و گوتی: وەك هەمیشە داوایەكی تریشم هەیە، ژینگەی وڵاتەكەتان بپارێزن.

بەرزەپردی دەروازەی سۆران بە گوژمەی زیاتر لە 33 ملیار دینار جێبەجێ كراوە، درێژییەكەی زیاتر لە 2095 مەترە و ڕۆڵی دەبێت لە ئاسانكردنی هاتوچۆ بۆ دانیشتووانی سۆران و ئەو گەشتیارانەی كە سەردانی دەڤەرەكە دەكەن.

سەرۆکی حکوومەت هەروەها ماستەرپلانی گەشتیاریی گەلی عەلی بەگی بەسەرکردەوە، کە بەشێکە لە پڕۆژەیەکی گەشتیاریی گەورە. هیواشی خواست ناوچەکە ببێتە ناوچەیەکی گەشتیاریی جیهانی و ببێتە هۆی زیاتر سەرنجڕاکێشانی گەشتیاران.

پاشان سەرۆکی حکوومەت پڕۆژەی دووسایدی هۆڵی بۆنەکان-گەڕەکی ئازادی لە سۆران بەسەر کردەوە کە بە گوژمەی نزیکەی 52 ملیار دیناری عێراقی، لەلایەن کۆمپانیای کاڤین گرووپەوە جێبەجێ دەکرێت و بە یەکێک لە پڕۆژە گرنگەکانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران دادەنرێت.