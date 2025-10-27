مەسرور بارزانی: ئەم پێنجشەممەیە پرۆژەی ڕووناکی دەگاتە شاری سۆران

پێش 15 خولەک

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی پارتی لە سۆران ڕایگەیاند: پێنجشەممەی ئەم هەفتەیە، پرۆژەی ڕووناکی دەگاتە شاری سۆران.

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی پارتی لە سۆران ڕایگەیاند: پێنجشەممەی ئەم هەفتەیە، پرۆژەی ڕووناکی دەگاتە شاری سۆران.

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان وەک مووژدە بە خەڵکی دەڤەری سۆرانی ڕاگەیاند: دەمەوێت ئەو مووژدەیە بە سەنتەری شاری سۆران بدەم، لەم پێنجشەممەیە پرۆژەی ڕووناکی بەشێوەیەکی فەرمی لە سەنتەری شاری سۆران دەکەوێتە کارو دەبنە خاوەندەی کارەبای 24 کاتژمێری.

گوتیشی: بەرنامەشمان وایە هەموو کوردستان ساڵی داهاتوو ببێتە خاوەندی کارەبای 24 کاتژمێری.

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمە کێشەیەک بووە کە 30 ساڵە عێراق بەدەستییەوە دەناڵێنێت، ئەمجارە ئێمە توانیمان ئەو کێشەیە چارەسەر بکەین.

مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2024 مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی ڕووناکی ڕاگەیاند؛ دواتر لە ئایاری ئەمساڵدا، ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کۆی دەنگ بڕیاری لەسەر نرخە نوێیەکانی کارەبا دا، لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پلانیدایە لە ڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی کارەبای 24 کاتژمێری بۆ هەموو کوردستان دابین بکات تاوەکو کۆتایی ساڵی 2026، هەروەها ئێستا سەنتەری شارەکانی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین کراوە و بەشێوەیەکی گشتیی 50%ـی دانشتووانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی لە کارەبای 24 کاتژمێری سوودمەندبوون.