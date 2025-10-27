بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی بانگەشەی پارتی لە سۆران بەرێوەدەچێت

پێش 35 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی, جێگری سەرۆکی پارتی ئاهەنگیی جەماوەری سنووری ئیدارەی سۆران بە هەردوو لقی 10 و 26ی گوڵان لە یاریگەی وەرزشی سۆران بەڕێوە دەچێت.

هەڵمەتی بانگەشە و پشتیوانی سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراقە، کە بڕیارە 11ـی مانگی داهاتوو پرۆسەی هەڵبژاردن و دەنگدان لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە بچێت.

جێگری سه‌رۆكی پارتی ڕایگەیاند، پێویستیە ئێمە بەشداری لەم هەڵبژاردنە بکەین بۆ ئەوەی خەڵکێکی دیکە لە جیاتی ئێمە بڕیار نەدات، بۆ ئەوەی خوشک و براکانی ئێوە، نوێنەرانی ڕاستەقینەی ئێوە، دڵسۆزانی ڕێبازی پارتی و بارزانی بتوانن لە سەنگەری پێشەوەی پەرلەمانی بەغدا بەرگری لە مافەکان بکەن.

مه‌سرور بارزانی گوتیشی: هەر بۆیە پێویستە ئێمە پشتیوانیان بین و پێویستە لە ڕۆژی هەڵبژاردن خۆمان و کەسوکارمان و هاوڕێ و دۆستەکانمان بچینە سەر سندووقەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی گەورەترین سەرکەوتن بۆ لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان بە دەست بهێنین.

جێگری سەرۆکی پارتی ڕووه‌ و هه‌واداران و ئه‌ندامان و لایه‌نگرانی پارته‌كه‌ی جەخت دەکاتەوە کە بە هێمنی و بە شێوەیەكی شارستانییانە بەشداری لەم هەڵبژاردنە بکەن و گوتی: ئێمە بە ڕەوشتی بەرزی پارتایەتی و ڕێبازی بەرزی بارزانی بانگەشە دەکەین، لەسەرخۆ، بەڵام بە هەنگاوی پتەو، بە بڕوا بەخۆبوون و پشت بە خوا، بە دەنگی ئێوە بەرەو سەرکەوتن دەچین.

مەسرور بارزانی لە هەڵمەتەکەدا بە جەماوەری ڕاگەیاند، خەڵک کە ئێوە دەبینێت، ئەوەی دۆستی پارتی بێت دڵی خۆشە، دڵنیاشم ئەوەی ناحەزە بە بینی ئێوە تەواو بێهیوا بووە.

