دەقی گوتارەکەی سەرۆک وەزیران لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی بەرزەپردی سۆران

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەرزە پردی دەروازەی سۆرانی کردەوە و گوتارێکی پێشکەش کرد.

دەقی گوتارەکەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی:

بەناوی خودای گەورە و میهرەبان،

بەڕێزان، پێش هەمووشتێک پیرۆزباییتان لێ دەکەم.

ئەمە بەشێکە لەو پرۆژانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیەتی بۆ پەرەپێدانی رێگەوبان و باشترکردنی هاتوچۆ لە شارەکان و بۆ ئەوەی هەم گەشتیارەکان بتوانن زیاتر سەردانی ئەم دەڤەرە بکەن کە شوێنێکی زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە، هەم خەڵکی ئێمەش بتوانێت باشتر سوود لەو رێگەوبانانە وەر بگرێت، هەم بۆ سەلامەتی خۆشیان بەم جۆرە بەم ئاستە بەرزە کە دروستکراوە. بەڕاستی جێی شانازییە، من دەستخۆشی لە کۆمپانیای جێبەجێکار دەکەم، هیوادارم هەمیشە سەرکەوتوو بن.

داواشم لە هاووڵاتییانی خۆشەویست هەیە، ڕێنماییەکانی وەزارەتی ناوخۆ و هاتوچۆ لە بەرچاوبگرن، سەلامەتی خۆیان و هاووڵاتییانیان لە بەرچاو بێت، وەک هەمیشە داوایەکی تریشم هەیە ژینگەی وڵاتەکەتان بپارێزن.

جارێکی تر پیرۆزە لە هەموو لایەک.