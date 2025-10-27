وەلی كەریم دوای 558 رۆژ جارێكی دیكە گەڕایەوە راهێنەرایەتی یانەی نەورۆز

پێش کاتژمێرێک

وەلی كەریم دوای تێپەڕبوونی ساڵێك و شەش مانگ جارێكی دیكە بە فەرمی گەڕایەوە یانەی نەورۆز و لە شوێنی یاسین ئاراس دەبێتەوە راهێنەری نوێی سوورپۆشەكانی سلێمانی.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27 ئۆكتۆبەری 2025، یانەی نەورۆز بە فەرمی گەڕانەوەی وەلی كەریم و پرسیار عەبدولرەزای وەكو راهێنەر و یاریدەدەر راگەیاند.

یانەی نەورۆز دوای ئەوەی لەم وەرزە لە پێنج یاری دەستپێكی خولی ئەستێرەكانی عێراق چوار یاریی دۆڕاند، راستەوخۆ بە رەزامەندی هەردوولا گرێبەستی یاسین ئاراسی راهێنەرە كوردەكەی باكووری كوردستانی هەڵوەشاندەوە و سەرلەنوێ هانای بۆ وەلی كەریمی راهێنەری پێشووی بردەوە.

وەلی كەریم لە وەرزی 2023 ـ 2024 لە گەڕی 22ـی خولی ئەستێرەكانی عێراق دوای دۆڕانیان بەرامبەر زاخۆ دەستلەكاركێشانەوەی لە رۆژی 14 نیسانی 2024 راگەیاند، بەمەش ئەو راهێنەرە كوردە دوای تێپەڕبوونی 558 رۆژ كە دەكاتە (ساڵێك و شەش مانگ) جارێكی دیكە گەڕایەوە یانەی نەورۆز.

وەلی كەریم دوای ئەوەی یانەی نەورۆزی جێهێشت، ئەزموونی خۆی لەگەڵ یانەكانی كارەبا و نەجەف تاقی كردەوە، بەڵام لەگەڵ هەردوو یانە تەمەنی كورت بوو، لەسەر خواستی خۆی دەستلەكاركێشانەوەی لەگەڵ هەردوو یانە راگەیاند.

وەلی كەریم پێشتر چوار ساڵ لە نێوان 2020 تا 2024 راهێنەری یانەی نەورۆز بووە و یانەكەی لە خولی پلەیەكی عێراقەوە بۆ نایاب و ئەستێرەكان سەرخستووە، دوایینجار لە وەرزی 2023 ـ 2024 لە كۆی 22 یاری، 9 بردنەوە، 7 دۆڕان و 6 بەرامبەربوونی تۆمار كرد و یانەكەی جێهێشت، نەورۆز لە دوای وەلی كەریم 3 راهێنەری دیكەی گۆڕی، بەڵام هیچ كامیان نەبووە جێگەی رەزامەندی كارگێری و هاندەرانی یانەكە كە پێكهاتبوون لە نزار مەحرووسی سووری، جۆرڤان ڤیێرای بەرازیلی و یاسین ئاراس كە بە ڕەسەن كوردە و لە دایكبوونی وڵاتی سویدە.