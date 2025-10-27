گوتاری مەسرور بارزانی لە بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە سۆران
ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی, جێگری سەرۆکی پارتی ئاهەنگیی جەماوەری سنووری ئیدارەی سۆران بە هەردوو لقی 10 و 26ی گوڵان لە یاریگەی وەرزشی سۆران بەڕێوەدەچێت.
لە گوتارێکدا مەسرور بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی گوتی؛ جەماوەری خۆڕاگری و قارەمانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆران، پێشمەرگە قارەمانەکان و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان، ڕۆڵەی شاخە سەربەرزەکانی کوردستان، خەڵکی قەزاکانی ناوەندی سۆران و مێرگەسۆر و سیدەکان و چۆمان ڕواندوز و خەلیفان، هەمووتان بەخێربێن و سەر سەرو سەرچاوان.
زۆر خۆشحاڵم ئەمڕۆ لە خزمەتی ئێوەدام و سڵاوی ڕابەر و مەرجی کوردستان، جەنابی سەرۆک بارزانیتان پێ ڕادەگەیەنم.
نوێ دەکرێتەوە..