جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەڵێت: لە ڕێگەی 'هەژماری من'ـەوە، نزیکەی 550 هەزار فەرمانبەر و خانەنشین مووچەی مانگی ئاب وەردەگرن.

عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە هەژماری لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: 60 هەزار خانەنشین بە شێوەی دیجیتاڵی مووچەی مانگی ئاب وەردەگرن.

جێگری بەڕیوەبەری نوسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی كوردستان ئاماژەی بەوە کرد، لە ڕێگەی هەژماری منەوە نزیکەی 550 هەزار فەرمانبەر و خانەنشین، مووچەی مانگی ئاب وەردەگرن، لەو ژمارەیەش 100 هەزاریان لە پارێزگای سلێمانین.

هاوکات گوتی: نزیکەی 400 ملیۆن دۆلار دەچێتە ناو سیستەمی دارایی هەرێمەوە، ئەمەش دەبێتە دەرفەتێک بۆ ئەوەی بانکە گەورەکان بیر لە کار و بەرهەمهێنانی زیاتر بکەنەوە و ئابووری بەرەو پێشەوە ببەن.

جەختی لەوەش کردووه‌ته‌وه‌، هەژماری من پرۆژەیەکی نیشتیمانییە لە چوارچێوەی بەڵێنەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمە بۆ کەمکردنەوەی پشت بەستن به‌ پارەی کاش.

تاوەکوو ئێستا، زیاتر لە 950 هەزار مووچەخۆر، خۆیان لە پرۆژەی هەژماری من تۆمار کردووە، لە چوارچێوەی پرۆژەکەدا، زیاتر لە 580 ئامێری ڕاکێشانی پارە (ATM) لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان جێگیر کراون بۆ ئەوەی هاووڵاتییان بە شێوەی 24 کاتژمێری بتوانن پارە ڕابکێشن.

پرۆژەی هەژماری من، دەستپێشخەرییەکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بە بانکیکردنی مووچەی مووچەخۆران، لە ساڵی 2023 لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەنرا، وەک بەشێک لە بەرنامەی کابینەی نۆییەمی حکوومەت بۆ بە دیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و بەهێزکردنی گشتگیریی دارایی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان.