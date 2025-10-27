مونا قەهوەچی: لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق پشتیوانی لە لیستی 275ـی پارتی دەکەین

پێش کاتژمێرێک

جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازیی تورکمان ڕایگەیاند، حزبەکەی وەک هاوپەیمانێکی ڕاستەقینەی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە فەرمی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق پشتیوانی لەو حزبە دەکات؛ هاوکات ئاشکراشی کرد، لە بەرانبەردا داوایان کردووە لە کابینەی داهاتووی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پۆستێکی وەزاریی خزمەتگوزارییان پێبدرێت.

دووشەممە 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، مونا قەهوەچی، جێگری سەرۆکی پارتی چاکسازیی تورکمان لەسەر لیستی پارتی چاکسازیی تورکمان، بە کوردستان24ـی گوت، پارتی چاکسازیی تورکمان لە یەکەم ڕۆژی دامەزراندنییەوە لە ساڵی 2005 تاوەکوو ئەمڕۆ، هاوپەیمانێکی ڕاستەقینەی پارتی دیموکراتی کوردستان بووە و لەسەر ئەو هەڵوێستەشی بەردەوام دەبێت.

قەهوەچی ئاماژەی بەوەش کرد، حزبەکەیان بە لیستی سەربەخۆ بەشداریی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی نەکردووە، بەڵکوو لە بۆنەیەکی جەماوەریدا کە بە بۆنەی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلامه‌وە سازیان کردبوو، بە فەرمی بانگەشەیان بۆ پشتیوانیکردن لە لیستی 275 پارتی دیموکراتی کوردستان دەست پێکردووە.

سەبارەت بە هۆکاری ئەم بڕیارە، گوتی: ئێمە پشتیوانی لە لیستێک دەکەین کە بە پرۆژە و هەنگاوی کرداری وەڵامی خەڵکی کوردستان دەداتەوە؛ لیستێک کە هەمیشە لە هەڵبژاردنەکاندا سەرکەوتوو بووە و کاری بۆ کوردستانێکی ئارام و ئاوەدان کردووە.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئایا لە بەرانبەر ئەم پشتیوانییەدا داوای پۆستیان کردووە، مونا قەهوەچی گوتی: بە فەرمی داوامان لە پارتی دیموکراتی کوردستان کردووە و بەڵێنیشمان پێدراوە کە بەپێی بەرکەوتەی هەڵبژاردن، لە کابینەی داهاتووی حکوومەتی هەرێمدا پۆستێکی وەزاریی خزمەتگوزاریمان پێبدرێت، ئەوانیش بەڵێنیان داوە داواکە جێبەجێ بکەن.

مونا قەهوەچی دووپاتی کردەوە، پشتیوانییەکەیان بۆ پارتی لەسەر بنەمای باوەڕ و متمانەیە بە سەرۆک بارزانی و سیاسەتی حزبەکە، نەک تەنیا لە پێناو وەرگرتنی پۆست و له‌م باره‌وه‌ گوتیشی: ئێمە متمانەمان هەیە کە مافی پێکهاتەکان لەلایەن سەرۆک بارزانییەوە پارێزراو دەبێت.