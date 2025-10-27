گشتی

بوومەلەرزەیەک پارێزگای باڵكئه‌سیری تورکیای هەژاند

تورکیا بوومەلەرزە

به‌ڕێوه‌بردنی كاره‌سات و دۆخه‌ له‌ناكاوه‌كانی توركیا(ئافاد) ڕایگەیاند: بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.1 پلەی ڕێختەر ناوەندی شارۆچکەی سندرگی پارێزگای بالکئەسیر تۆمارکراوە.

دووشەممە، 27ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆكایه‌تیی به‌ڕێوه‌بردنی كاره‌سات و دۆخه‌ له‌ناكاوه‌كانی توركیا (ئافاد) ڕایگەیاند: کاتژمێر 22:48ـی ئەمشەو، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.1 پلەی ڕێخته‌ر، شارۆچکەی سندرگی سەر بە پارێزگای باڵكئه‌سیری هەژاندووە و قوڵاییەکەی 5.99 کم لە قوولایی زەویدا بووە.

بەگوێرەی ئەو دیمەنانەی لە میدیاکانی وڵاتەکە بڵاوکراوەتەوە، بوومەلەرزەکە لە ئیستانبووڵ هەستی پێکراوە و هاووڵاتیان بەهۆی بوومەلەرزەکە لە ماڵەکانییان هاتووەنەتە دەرەوە.

هەروەها تاوەکوو ئێستا قەبارەی زیانەکان بڵاونەکراوەتەوە.

لە مانگی ئابی ئەمساڵ، بەهەمانشێوە بوومەلەرزەیەک شارۆچکەی سندرگی پارێزگای بالکئەسیر، بە گوڕی 6.1 پلەی ڕێختەر هەژاند.

 
 
 
 
 
