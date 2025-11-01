عەزیز ئەحمەد: نزیکەی 70%ـی خەڵکی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان هەیە

پێش 21 خولەک

دوای ئەوەی هەر دوو ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ و سۆران کارەبای 24 کاتژمێریان بۆ دابین کرا، ئێستا نزیکەی 70%ی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەی ڕووناکی سوودمەند بوونە.

عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: بۆ ئاگاداریتان، ئێستا نزیکەی 70%ی خەڵکی هەرێمی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان هەیە.

جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان دووپاتیشی کردووەتەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەنیازە تا کۆتایی ساڵی 2026 کارەبای بێ پچڕان بگەیەنێتە هەموو ماڵ و شوێنێکی بازرگانی.

ڕۆژی پێنجشەممە 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاندبوو، نزیکەی چوار ملیۆن و 500 هەزار هاووڵاتی لە پرۆژەی ڕووناکی سوودمەندبوونە.

وەزارەتەکە ئاماژەشی دابوو، لە چوارچێوەی ئەم هەنگاوەش سەنتەری هەر دوو شاری سۆران و زاخۆ کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین دەکرێت لەڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی و ئامادەکارییەکان دەستییان پێکردووە بۆ دابینکردنی کارەبای بەردەوام لە ئیدارەی ڕاپەڕین.

هەروەها ئەوەشی خستووەتەڕوو، مانگی ڕابردوو هەڵەبجە بووە یەکەمین پارێزگا لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان کە کارەبای 24 کاتژمێری هەبێت لەڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی

هەروەها، نزیکەی 3,700 مۆلیدەی گازوایل لە گەڕەکەکان کوژێنراونەتەوە کە دەکاتە زیاتر لە 50%ی کۆی گشتی مۆلیدەکانی کوردستان، و تا کۆتایی ساڵی 2026، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پلانیدایە زیاتر لە 7,000 مۆلیدە بکوژێنێتەوە.