شاندێکی پەرلەمانی عێراق سەردانی پارتی دەکات

سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، داوای گەڕانەوەی ئەندامانی فراکسیۆنی پارتی بۆ نێو کۆبوونەوەکانی پەرلەمان دەکات و لیژنەیەکی تایبەت بۆ رازیکردنی پارتەکە رادەسپێرێت.

بڕیارە رۆژی یەکشەممەی داهاتوو 26ـی نیسانی 2026، شاندێکی باڵا لە سەرۆک فراکسیۆنەکانی پەرلەمانی عێراق، لە هەولێر سەردانی فراکسیۆنی پارتی بکات بە مەبەستی رەخساندنی زەمینەی لێکتێگەیشتن و گەڕانەوەیان بۆ نێو هۆڵی کۆبوونەوەکان.

ئەم جووڵە دیپلۆماسییەی ناو پەرلەمان دوای ئەوە دێت، کە لە کۆبوونەوەی رۆژی چوارشەممە (22ـی نیسانی 2026)، سەرۆکایەتیی پەرلەمان داوای لە سەرۆک فراکسیۆنەکان کرد لیژنەیەکی هاوبەش پێکبهێنن.

ئەرکی سەرەکیی ئەم لیژنەیە گفتوگۆکردنە لەگەڵ فراکسیۆنی پارتی سەبارەت بەو ئاستەنگ و هۆکارانەی وایان کردووە بایکۆتی کۆبوونەوەکانی پەرلەمان بکات.

پێشتر فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا ئاماژەی بەوە کردبوو، بایکۆتکردنی کۆبوونەوەکان وەک ناڕەزایەتییەکە بەرانبەر بەو "پێشێلکارییە دەستووری و یاساییانەی" لە نێو پەرلەماندا روو دەدەن و بڕیارەکەیان تا کاتێکی نادیار بەردەوام دەبێت.