راپرسییەک: 78%ـی ئەمریکییەکان پێیان وایە واشنتن لە جەنگی دژی ئێران شکستی هێناوە

پێش 27 خولەک

ئەنجامی نوێترین راپرسیی ناوخۆیی ئەمریکا ئاشکرای دەکات، زیاتر لە 60%ـی هاووڵاتییانی ئەو وڵاتە پێیان وایە هەڵگیرساندنی جەنگ لە دژی ئێران هیچ پاساوێکی لۆژیکیی نەبووە و داوای ئاگربەست دەکەن.

دەرەئەنجامی راپرسییەک کە لەلایەن کۆلێژی یاسای زانکۆی "مارکێت"ـی ئەمریکییەوە ئەنجام دراوە، ئاشکرای دەکات، کە زیاتر لە 60%ـی ئەمریکییەکان پێیان وایە واشنتن هیچ پاڵنەرێکی نەبووە کە پاساو بۆ جەنگی سەر ئێران بهێنێتەوە.

لە ئەنجامی راپرسییەکەدا هاتووە: "بە شێوەیەکی گشتی، ڕای گشتی پێی وا نییە هۆکاری پێویست بۆ دەستپێکردنی جەنگەکە هەبووبێت؛ 63% پێیان وایە هۆکاری تەواوەتی بوونی نەبووە، لە کاتێکدا 36% پێیان وایە هۆکارەکان بۆ ئەو مەبەستە پێویست بوون."

بە پێی ئەنجامەکانی راپرسییەکە، 75%ـی ئەمریکییەکان رەزامەندن لەسەر راگەیاندنی ئاگربەست لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا. لە بەرامبەردا، تەنیا 21%ـی بەشداربووان پێیان وایە ئەمریکا لەم ململانێیەدا ئامانجەکانی خۆی پێکاوە، لە کاتێکدا 78%ـی هاووڵاتییان لەگەڵ ئەو بۆچوونەدا نین و پێیان وایە ئامانجەکان بە دی نەهاتوون.

راپرسییەکە ئەوەشی دەرخستووە، کە تەنیا 39%ـی ئەمریکییەکان، وڵاتەکەیان وەک هێزێک دەبینن کە بەشداری لە سەقامگیریی جیهاندا دەکات، لە کاتێکدا 60% پێیان وایە کە وڵاتەکەیان هۆکارێکە بۆ نانەوەی ناسەقامگیری و ئاڵۆزی.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بەیانیی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

بەڵام ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.