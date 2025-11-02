ناوەڕاستی ئەم مانگە تیروپشک بۆ ناوی حاجیان ئەنجام دەدرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 2ـی تشرینی دووەمیج 2025، کاروان ستوونی، گوتەبێژی فەرمی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، چاوەڕێین تا ناوەڕاستی مانگ تیروپشکی ناوی حاجیان ئەنجام بدرێت.

گوتەبێژی فەرمی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، پڕۆسەی تیروپشکی ناوی حاجیان بۆ وەرزی حەجی ساڵی 2026 دواکەوتووە.

ناوبراو هۆکاری دواکەوتنەکەی گەڕاندەوە بۆ ئەوەی کە بەشێک لەو هاووڵاتیانەی ناویان تۆمارکردووە، کەموکورتییان لە مامەڵەکانیاندا هەبووە و تاوەکو ئێستا چارەسەریان نەکردووە.

کاروان ستونی گوتیشی: "چاوەڕێ دەکەین تا ناوەڕاستی ئەم مانگە (تشرینی دووەم) تیروپشکەکە ئەنجام بدەین و ناوی دەرچووان ڕابگەیەنین."

ڕۆژی یەکشەممە، 26ـی ئۆکتۆبەری 2025، کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەرتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24ـی، وردەکاریی پرۆسەی هەڵبژاردنی حاجیانی ئەمساڵی خستەڕوو و جەختی کردەوە، ئەمساڵ دەرفەت بەو کەسانە دەدرێت کە تا ئێستا حەجیان نەکردووە.

کاروان ستوونی ڕایگەیاند: "ئێستا ئێمە خەریکی وردبینیی ناوی ئەو کەسانەین کە بۆ حەجی ئەمساڵ ناویان تۆمار کردووە و پرۆسەکە بەشێکی زۆری بڕیوە. ئەو کەسانەی پێشتر حەجیان کردووە، ئەمساڵ دەرفەتیان پێنادرێت، بۆ ئەوەی چانس بۆ ئەو کەسانە بڕەخسێت کە تا ئێستا حەجیان نەکردووە."

گوتیشی: هەر ئافرەتێک پێشتر حەجی کردبێت، ناتوانێت جارێکی تر حەج بکاتەوە. سەبارەت بە پیاو ئەگەر پێشتر بە تەنیا حەجی کردبێت، تەنیا لە حاڵەتێکدا دەتوانێت دووبارە بچێتەوە، ئەویش وەک "مەحرەم" لەگەڵ خێزانەکەیدا.

هەروەها مامۆستایانی ئایینیش ئەگەر پێشتر وەک حاجیی ئاسایی ناویان دەرچووبێت، جارێکی دیکە وەک "ڕێنشاندەری ئایینی" دەرفەتیان پێنادرێتەوە.