لە سێ هەزار مزگەوتی هەولێر و سۆران بانگدان بووەتە ناوەندی و بەمنزیکانە لە سلێمانیش دەستپێدەکات

گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی باس لەوە دەکات، لە سنووری پارێزگای هەولێر بە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانەوە کە سێ هەزار مزگەت هەن، لە تەواوی مزگەوتەکان بانگدان بەشێوەیەکی ناوەندی و راستەوخۆیە، واتە لە یەکێک مزگەوتەکان بانگدەدرێت و بۆ هەموو مزگەوتەکان دەگوازرێتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 22ـی شوباتی 2026، نەبەز ئیسماعیل، گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند: پرۆسەی بانگدانی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان لە فراوان بوونە.

نەبەز ئیسماعیل گوتی: لە سنووری پارێزگای دهۆک و زاخۆ بەشی زۆری تەواوبووە، هەروەها لە پاریزگای سلێمانیش تەواوبووە تەنیا کارپێکردنی ماوە و لە ماوەی داهاتوو دا لەو سنوورەش دەستپێ دەکرێت.

بانگدانی ناوەندی، پرۆژەی وەزارەتی ئەوقافی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، لە هەر پێنج نوێژەکان بانگبێژێک بانگدەدات و بەشێوەیەکی راستەوخۆ لەکاتێکدا بۆ تەواوی مزگەوتەکان دەگوازرێتەوە.