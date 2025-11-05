ڕاپۆرتێکی بەریتانی: ئێران هەژموونی سیاسی خۆی لە عێراق دادەڕێژێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەگوێرەی ڕاپۆرتێکی ئەمواجی بەریتانی، ئێران خەریکی گۆڕینی ستراتیژی سیاسی و ئەمنیی خۆیەتی لە عێراقدا، ئەمەش وەک وەڵامێک بۆ فشارە ڕۆژئاواییەکان و گۆڕانکارییە ناوخۆییەکانی عێراق. ستراتیژییەکە نوێیەکە لەسەر بنەمای "دوو ڕێڕەو" کار دەکات.

هۆکارەکانی ئەم گۆڕانکارییە:

1. فشاری دەرەکی: زیادبوونی فشارەکانی ئەمەریکا و ئیسرائیل وایکردووە ئێران بەدوای ڕێگای کەم مەترسیدارتردا بگەڕێت بۆ پاراستنی هەژموونی خۆی.

2. لێکترازانی ناوخۆیی شیعە: هاوپەیمانیی شیعەکان کە حکوومەتی ئێستای عێراقی پێکهێنا، یەکگرتوو نییە و ناکۆکی لە نێوانیاندایە.

3. هەوڵەکانی سودانی بۆ سەربەخۆیی: محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، هەوڵدەدات خۆی لەژێر کاریگەریی لایەنە چەکدارە نزیکەکان لە ئێران دەربهێنێت و بۆ خولی دووەم کار دەکات.

ستراتیژی "دوو ڕێڕەو"ی ئێران:

ڕێڕەوی یەکەم سیاسی: هاندانی هەندێک لە گرووپە چەکدارەکان بۆ ئەوەی بە تەواوی تێکەڵی پرۆسەی سیاسی ببن و واز لە کاری چەکداری بهێنن. ئێران دەیەوێت ئەم کارە لە ڕێگەی "ڕووخسارە نوێیەکان"ەوە بکرێت کە لەلایەن خەڵکی عێراقەوە قبوڵکراوتر بن.

هەروەها ڕێڕەوی دووەم سەربازی: لە هەمان کاتدا، بەهێزکردنی گرووپە چەکدارەکانی دیکە و تەنانەت دروستکردنی گرووپی چەکداری بچووکی نوێ، وەک هێزێکی یەدەگ بۆ هەر ئەگەرێکی سەربازی لە داهاتوودا.

ئامانجە سەرەکییەکانی ئێران؛ ئێران دەیەوێت لەبری پشتبەستن بە چەند گرووپێکی بەهێز، هەژموونی خۆی لەناو دامەزراوەکانی دەوڵەتی عێراقدا بچەسپێنێت. بەم ڕێگەیە، ئێران خۆی لەوە دەپارێزێت کە وەک هێزێکی دەرەکی دەستوەردەر ببینرێت. لەبری کۆکردنەوەی هێز لە دەستی یەک یان دوو لایەندا، ئێران دەیەوێت دەسەڵات بەسەر چەندان گرووپی جیاوازدا دابەش بکات تا کۆنترۆڵی ئاسانتر بێت و پشت بە هیچ لایەنێک بە تەنیا نەبەستێت.

ئێران لەبری ستراتیژی ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ، ئێستا کار لەسەر ستراتیژێکی نەرمتر و فرەلایەن دەکات بۆ ئەوەی هەژموونی خۆی لە عێراقدا بە شێوەیەکی زیرەکانەتر و درێژخایەنتر بپارێزێت.