زۆرینەی دەنگدەرانی عێراق متمانەیان بە پارتە سیاسییەکانیان نەماوە

پێش کاتژمێرێک

لە دوا پەیامدا، ڕێبەری ڕەوتی سەدر، بە پەنجە مۆری خۆیەوە داوای بایکۆتی خولی شەشەمی هەڵبژاردنی عێراق دەکات، لە ڕاپرسیەکیشدا زۆرینەی هاوڵاتیانی عێراق ئاشکرایان کردووە متمانەیان بە پڕۆسەکە نیە و دەنگ نادەن.

موقتەدا سەدر ڕێبەری ڕەوتی نشتیمانی شیعە لە دوا پەیامیدا، کۆتا مۆری خۆی لە بایکۆتکردنی پڕۆسەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عیراق دەدات، هەر سەدڕییەکان نا، بەڵکو لە شار و شاروچکەکانی دیکەی عێراقیش زۆرینەی هاووڵاتیان متمانەیان بە پڕۆسەی هەڵبژاردن نەماوە، سەرەڕای ئەوەی تا دێت ڕێژەی مافی دەنگدان زیار دەبێت، بەڵام ڕێژەی دەنگدەر کەمدەبێتەوە.

هاووڵاتیەکی بەغدا بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، بەو هەموو پارە و بوودجە زەبەلاحەی لە بەردەستیانە، نەیانتوانی شوێنی نشتەجێبوون بۆ خەڵکی هەژار دابین بکەن، نەیانتوانی هەلی کار بڕەخسێنن، نەیانتوانی ئەمن و ئاسایش دابین بکەن، تەنانەت ناتوانن پارێزگاری لە کەرامەتی هاووڵاتی عێراق بکەن تا وەک مرۆڤ بژین، ئیتر بۆ دەنگیان پێ بدەین وەڵڵا من هەر دەنگ نادەم.

هاووڵاتیەکی دیکە گوتی: من وەک هاووڵاتیەک دەنگ نادەم، چونکە پارە و دەرماڵە و ئمتیازێکی زۆر بۆ پەرلەمانتار دابین کراوە و ئەوان کار ناکەن، هیچیان پێشکەشی هاووڵاتی عێڕاقی نەکردووە، خەڵکی ئەم وڵاتە ژیانیان خراپە و ئەوانیش وەک پاشا دەژین، بۆیە دەنگ نادەم و تەواو.

هەر لەوبارەوە هاووڵاتیەکی دیکە دەڵێت: من تەنیا بۆ ئەوە بەشداری هەڵبژاردن ئەکەم بۆ ئەوەی ئەو دەموچاوە گەندەڵ و دزانە بگۆڕم، تاکو گۆڕانکاری بکرێت و خەڵکی تازە بێنە پێشەوە و خزمەت بکەن.

ئەنجامی دواین هەڵبژاردانی پەرلەمانی عێراق لە ساڵی 2021 ڕێژەی بەشداری کردنی هاوڵاتیان نەگەیشتە 35% ، ئەمەش ترس و دڵەڕاوکێی لای سەرکردەکانی عێڕاق دروستکردووە، بۆیە بانگەشەیەکی چڕ بۆ ئەم هەڵبژاردنە دەکەن، شارەزایەکی یاسایی دەڵێت: ڕێژەی بەشداریکردن هەرچەند بێت لە رووی یاساییەوە کێشەی نیە و پەسەند دەکرێت، ئەگەر 5% هاووڵاتیانیش بەشداری هەڵبژاردن بکەن، بەڵام ترسەکە ئەوەیە حزبەکان پێگەی جەماوەری لە دەستبدەن و کودەتایان بەسەردا بکرێت.

عەلی تەمیمی، پسپۆڕی یاسایی دەڵێت: لە زۆربەی وڵاتەکان زۆرینەی پەرلەمان و ئۆپۆزسیۆن هەیە بەڵام لە عێراق وا نیە، هەمووی بەشدارە لە حکوومەت ئەمەش کێبڕکێی خزمەتکردن درووست ناکات، هەرچیان بوێت ڕێککەوتنی لە سەر ئەکەن و دەنگی پێدەدەن، هاووڵاتیش باجی ئەمه دەدات، جگە لەوە ئەنجامی هەڵبژاردن هەرچیەک بێت پەسەند ئەکرێت ئەگەر 5% خەڵکی دەنگ بدەن، بۆیە بایکۆتکردن خزمەتی حزبە گەورەکان دەکات.

زیاتر لە 21 ملیۆن هاووڵاتی عێراقی لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق مافی دەنگدانی هەیە، بەپێی ڕاپرسی ناوەندێکی لێکۆڵینەوەی سیاسی ئەگەر هەیە تەنها 18% ئەو ڕێژەیە بەشداری پرۆسەی دەنگدان بکەن.