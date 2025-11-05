عێراق.. لە سێ ڕۆژدا 114 بوومەلەرزە ڕوویداوە
دەستەی کەشناسیی عێراق ڕایگەیاند، لە نێوان ڕۆژانی 1 تا 4ـی تشرینی دووەمی 2025، 114 جار بوومەلەرزە لەناوچە جیاوازەکانی عێراق ڕوویداوە، بە گوێرەی پێوەری ڕێختەریش بوومەلەرزەکان مەترسیدار نەبوون.
ئەمڕۆ چوارشەممە 5ـی تشرینی دووەمی 2025، دەستەی کەشناسیی عێراق، ڕایگەیاندووە، لە ماوەی سێ ڕۆژی سەرەتای ئەم مانگە، 114 بوومەلەرزە تۆمار کراوە.
بە گوێرەی زانیارییەکانی دەستەی کەشناسی عێراق، هێزی بوومەلەرزەکان کەم بووە، بە پێوەری ڕێختەر پلەکان لە نێوان 1 بۆ 4.6 پلە بووە.
دەستەی کەشناسی ئاماژەی بەوەکردووە، بە هێزترینیان کە تۆمارکرابێت لە شارۆچکەی خانەقین بووە، لە دوای ئەوەش لە مەندەلی و بەدرە بە هەمان هێز بوومەلەرزە ڕوویداوە.
دەستەی کەشناسیی عێراق، دڵنیایی داوە، لە ئێستادا لەو ناوچانە توێکڵی زەوی گەڕاوەتەوە ئاستی ئاسایی خۆی، هیچ مەترسییەک بۆ ڕوودانی بوومەلەرزەی بە هێز و وێرانکەر نییە.