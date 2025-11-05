ڕێبەر ئەحمەد: ئاسایش و ئارامی هەرێمی کوردستان بووەتە هۆی بووژانەوەی ئابووری

پێش کاتژمێرێک

ڕێبەر ئەحمەد، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان، ڕایگەیاند: سەرەڕای هەموو بەربەستەکان لە کابینەی نۆیەم توانرا بەشێکی زۆری گرفتەکانی هاووڵاتییان چارەسەر بکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 5ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕێبەر ئەحمەد، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان، کۆبوونەوەیەکی جەماوەری فراوانی بۆ ژمارەیەک لە ئەندام و کادرانی پارتی لە شاری هەولێر بەڕێوە برد.

لە کۆبوونەوە جەماوەرییەکەی دا، ڕێبەر ئەحمەد باسی لە بایەخی بەهێزی پارتی لە بەغدا کرد بۆ داکۆکیکردن لە مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان و خولی داهاتووی پەرلەمانی عێراقی بە گرنگ بۆ پێداگیری لە راستکردنەوەی پێشێلکارییە دەستوورییەکان بەرانبەر مافەکانی کوردستان و جێبەجێکردنی ماددەی 140 و ماددە دەستوورییەکانی دیکە دەبنە هۆکاری هێنانە کایەوەی عێراقێکی فیدراڵ و سەقامگیر بۆ هەموو هاووڵاتیان.

هەروەها لە لایەکی دیکە باسی لە دیدگای سەرۆک بارزانی و ڕێنوێنییەکانی کرد بۆ کاندیدانی پارتی کە پێویستە دوای دەرچوون ببنە نوێنەری خەڵکی بەشخوراو و داکۆکی لە مافەکانی هەموو هاووڵاتیان بکەن.

پرۆژە خزمەتگوزارییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی کرد، سەرەڕای هەموو بەربەستە ناوخۆیی و دەرەکییەکان و بڕینی بودجە، توانراوە بەشێکی گرنگی کێشە بنەڕەتییەکانی هاووڵاتیان وەکو کارەبا و ئاوو ڕێگاو بان چارەسەر بکرێن و پرۆژەی ستراتیژی بۆ پاراستنی هاووڵاتیان لە لافاو و گلدانەوەی ئاو بۆ پاڵپشتی کشتوکاڵ و کەمکردنەوەی لێکەوتەکانی گۆڕانی کەشوهەوا.

هەروەها دابینکردنی ئاسایش و ئارامی و دڵنیایی بۆ هاووڵاتیان لە لایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بۆتە هۆکاری بووژاندنەوەی ئابوری و بەرزکردنەوەی ئاستی دڵنیایی هاوڵاتیان و ئاستی متمانەیان بە دامەزراوەکانی دەوڵەت، جەختکرایەوە ئارامی و سەقامگیری بەرهەمی پێکەوە کارکردن و شەونخونی هێزە ئەمنییەکان و پێشمەرگەیە لەگەڵ هەماهەنگی و چاوکراوەیی و هاوکاری بەردەوامی هاووڵاتیان.

هاوکات جەخت لەوە کراوە، پێویستە هەموولایەک ڕۆژی 11ـی مانگ بە گڕوتینەوە بەشداری دەنگدان بکەن و کار بۆ سەرخستنی لیستی 275 پارتی بکەن.