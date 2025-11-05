کۆمیسیۆن: کاندیدان دەتوانن لە ڕێگەی بارکۆدی ئەلیکترۆنییەوە ڕێژەی دەنگەکانیان بزانن

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی کۆمیسیۆن ڕایگەیاند: ئامادەکارییەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق تەواو کراون، هەروەها دوای 24 کاتژمێر لە بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن، ئەنجامە بەراییەکان ڕادەگەیەنرێن.

چوارشەممە، 5ـی تشرینی دووەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە کوردستان24ـی گوت: کاندید، پارت و هاوپەیمانێتییەکان، دەتوانن لەرێگەی بارکۆد لەسەر مۆبایلەکانیان، ئەنجام و ڕێژەی دەنگەکانیان بزانن.

گوتەبێژی کۆمیسیۆن ئاماژەی بەوە دا، دوای 24 کاتژمێر لە بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن، ئەنجامە بەراییەکان ڕادەگەیەنرێن، واتە کاتژمێر 6ـی ئێوارەی چوارشەممە 12ـی تشرینی دووەمی 2025.

باسی لەوەش کردووە، ئامادەکارییە لۆجیستییەکان تەواو بوون و، دەستکراوە بە وەرگرتنی قوتابخانەکان بە مەبەستی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن تیایاندا.

شەممە 1ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە ڕاگەیەنراوێکدا ڕایگەیاندبوو، ئامێرەکانی دەنگدان ڕاپۆرتی تەواوی ئەنجامی بنکەکانی دەنگدان چاپ دەکەن و هەر ئەو کات دەخرێنە بەردەم نوێنەرانی قەوارە سیاسییەکان، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و میدیاکان.

کۆمیسیۆن ئەوەشی خستبووەڕوو، ئەم ساڵ بژاردەی نوێ زیاد کراوە کە چاودێران و نوێنەرانی قەوارە سیاسییەکان دەتوانن لە نێو بنکەکانی دەنگدان ئاگاداری ئەنجامی دەنگدان بن، ئەم بژاردەیەش لە پێناو زیاتر شەفافبوونی پرۆسەی هەڵبژاردنە.

وادەی کۆتاییهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردن

چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 12ـی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەست پێدەکات. ئاماژەی بەوەش دابوو، ڕۆژی شەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، ماوەی بانگەشەکردن بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت.

ژمارەی دەنگدەران

له‌ هه‌موو عێراق به‌ هه‌رێمی كوردستانیشه‌وه‌، 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 هاووڵاتی مافی دەنگدانیان هەیە، کە 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەسیان بەشداریی دەنگدانی گشتی دەکەن و 1 ملیۆن و 313 هەزار و 980 هاووڵاتی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت دەکەن.

له‌و هه‌ڵبژاردنه‌دا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپه‌یمانی و 75 لیستی تاكه‌كه‌سی به‌شداری له‌ هه‌ڵبژاردن ده‌كه‌ن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.