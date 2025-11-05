کۆریای باکوور هەڕەشەی تۆڵەسەندنەوە لە ئەمەریکا دەکات

پێش 36 خولەک

ئاژانسی هەواڵی فەرمیی کۆریای باکوور (KCNA) بڵاویکردەوە، وڵاتەکەیان ڕەخنەی توند لە ئیدارەی ترەمپ دەگرێت بەهۆی سەپاندنی سزای "دوژمنکارانە" و سوێندی خواردووە کە تۆڵە بکاتەوە.

لە بەرامبەردا، ئاژانسی KCNA لە زاری جێگری وەزیری دەرەوەی کۆریای باکوور و بەرپرسی کاروباری ئەمەریکایە، پەیامێکی توندی گەیاند و ڕایگەیاند: "کەس ئەوەندە گەمژە نییە کە چاوەڕوانی دەرئەنجامێکی نوێ بکات، لە کاتێکدا هەمان سیناریۆی کۆن و شکستخواردووی ڕابردوو پەیڕەو دەکاتەوە."

ئەم هەڵوێستەی کۆریای باکوور دوای ئەوە دێت، وەزارەتی گەنجینەی ئەمەریکا ڕۆژی سێشەممە سزای بەسەر هەشت کەس و دوو لایەنی دیکەدا سەپاند. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی وەزارەتەکە، ئەو کەس و لایەنانە بەشداربوون لە چەندان پلانی سپیکردنەوەی پارەی ئەلیکترۆنی بۆ کۆریای باکوور. ئامانجی سەرەکیی ئەم سزایانە، بڕینی سەرچاوەی دارایی بەرنامەکانی چەکی ئەو وڵاتەیە.