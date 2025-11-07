سەرۆک بارزانی: پارتی نەرمی زۆری نواند بە پێدانی پۆست بە یەکێتیی

پێش دوو کاتژمێر

بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی، هەردوو جێگرانی سەرۆک بارزانی، نێچیرڤان بارزانی، مەسرور بارزانی، لەگەڵ سەدان هەزار لە لایەنگرانی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری لە هەولێر، گەورەترین کەرنەڤاڵی پارتی بۆ پشتیوانی و سەرخستنی لە لیستی 275 دەستیپێکرد.

ئەمڕۆ هەینی 7ـی تشرینی دووەمی 2025، زیاتر لە 50 هەزار لایەنگری پارتی کەرنەڤاڵەکەیان کردبێت کە تێیدا دروشمی"سەرکەوتن بۆ لیستی 275ـ دەڵێنەوە لەگەڵ بەرزکردنەوەی ئاڵای پارتی و وێنەی سەرۆک بارزانی، بە دەنگی بەرز دەڵێن"میژوو تۆمار دەکەین".

دەربارەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە نێوان پارتی و یەکێتیی سەرۆک بارزانی ڕایگەیاند: دوای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان، داوامان لە هەموو لایەنە سیاسییەکان کرد حکوومەتێکی بنکە فراوان پێکبهێنن، بەڵام بەشی زۆری لایەنەکان ئۆپۆزسیۆنیان هەڵبژارد، ئێمەش ڕێزیان دەگرین، دواتر لێژنەی باڵای پارتی و یەکێتیی کەوتنە گفتوگۆ بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ.

سەرۆک بارزانی گوتی: پارتی و یەکێتیی لەسەر دوو خاڵ گفتوگۆیان کرد، شێوازی حکوومڕانی و دابەشکردنی پۆست، لەسەر خاڵی یەکەم گەیشتنە ڕێککەوتن، لەسەر خاڵی دووەم هەموو نەرمییەکی نواند، بەڵام بەداخەوە یەکێتیی ویستی کات بکوژێت تا دەگاتە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقی، کە چەند ڕۆژێکی کەمی ماوە، بۆ ئەوەی ئەوکات بیر لەوە بکەنەوە بێنە ناو حکوومەت، بەڵام ئەو هەلومەرجەی پێش هەڵبژاردن هەبوو، دوای هەڵبژاردن نامێنیت.