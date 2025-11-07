پێشمەرگە لە ڕێکەوتنی ستراتیژی نێوان ئەمەریکا و عێراق بەشدار دەبێت

پێش 13 خولەک

وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند، ئەمەریکا و عێراق بە ئامادەبوونی سەرۆکی ئەرکانی ئەو وەزارەتە دانوستانەکانیان دەست پێکردووەتەوە، هاوکات ئاماژەشی داوە، پێشمەرگە لە ڕێکەوتنی ستراتیژیی نێوانیان بەشدار دەبێت.

هەینی 7ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، گەڕێکی دیکەی دانوستانەکانی نێوان ئەمەریکا و عێراق دەستی پێکردووەتەوە. لەم چوارچێوەیەدا، بەرپرسانی باڵای هەر دوو وڵات لە 6ی تشرینی دووەمی 2025 ڕاوێژێکی تەکنیکیان سەبارەت بە داهاتووی پەیوەندییەکانی هەر دوو لا بە بەشداری عیسا عوزێر، سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگە ئەنجامدا.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، نوێنەرانی هەر دوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق و بەرپرسانی باڵای ئەمنی و سەربازی لە چەند مانگی داهاتوودا لە بەهێزکردنی هاوکارییە ئەمنییە درێژخایەنەکان لە نێوانیاندا بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و پاڵپشتیکردن، بەرگریکردن و بەرزکردنەوەی توانا و ئامادەیی هێزەکانی ئاسایش و ئەمنی عێراق، بە هێزی پێشمەرگەشەوە بەردەوام دەبن.

باسیشی لەوە کردووە، ئەم هاوکاریانە بۆ بەرەوپێشبردنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان، پاراستنی سەروەری عێراق و تێکشکاندنی تیرۆرە.