سەرۆک بارزانی: هەوڵی دامەزراندنی ئەنجوومەنی فیدراڵی دەدەین

لە کەرنەڤاڵی کۆتایی بانگەشەی پارتی بۆ پشتیوانی لە لیستی 275 لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری لە هەولێر، سەرۆک بارزانی دووپاتی کردەوە، هەوڵی دامەزراندنی ئەنجوومەنی فیدراڵی دەدەن لە بەغدا.

ئەمڕۆ دووشەممە 7ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی لە گوتارێکدا لە کەرنەڤاڵی کۆتایی بانگەشەی پارتی بۆ پشتیوانی لە لیستی 275 لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری لە هەولێر گوتی: دامەزراندنی ئەنجوومەنی فیدراڵی زامنێک دەبێت بۆ مافی هەرێم و پارێزگاکانی دیکەی عێراقیش.

سەرۆک بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، یاساییەک بەپێی دەستوور بۆ باج و ڕوسمات دەربچێت، ماددەی 140 نە لە بیر دەکرێت، نە وازی لێ دێنین، دەبێت جێبەجێ بکرێت، بە خوشک و برایانی ناوچەکانی دەرەوەی هەرێم دەڵێم: دڵنیابن ئێوە لەنێو دڵی ئێمەدان.