دی لا فوینتی لەبارەی شەڕەكەی لامین یامال و كارڤاحاڵ هاتە دەنگ

دی لا فۆینتی بڕیاری داوە پەیوەندی بە هانزی فلیك بكات

پێش کاتژمێرێک

لویس دی لا فوینتێ، راهێنەری هەڵبژاردەی ئیسپانیا پێش یاریی داهاتوویان بەرامبەر جۆرجیا هەڵوێستی خۆی لەبارەی شەڕەكەی نێوان كارڤاخاڵ و لامین یامال دەربڕی كە لە دوای یاریی كلاسیكۆ ئەم دووانە تووشی بەریەككەوتن هاتن.

لویس دی لا فوینتێ راهێنەری هەڵبژاردەی ئیسپانیا لە یاریی نێوان كلەب برووج و بارسێلۆنا لە چامپیۆنزلیگ ئامادە بوو، لەمبارەیەوە گوتی: لامین یامال بۆ یاریی داهاتوو بەرامبەر جۆرجیا ئامادەیە، بە تەواوەتی لە دۆخی ئەو یاریزانە تێدەگەم، هەوڵدەدەم باشترین یاریزانەكان بۆ ئەم دوو یارییە چارەنووسسازە ئامادە بكەم.

دی لا فوینتێ هەرچەندە هەوڵی دا خۆی لە پرسیارەكانی پەیوەست بە گرژییەكانی نێوان لامین و كارڤاخاڵ بپارێزێت، بەڵام نەیتوانی بە تەواوەتی خۆی لەو رووداوە بەدوور بگرێت، لەمبارەیەوە گوتی: كەشی ژووری جلگۆڕینی هەڵبژاردەی ئیسپانیا زۆر ئارامە، پێویستە هەمووان ئەو ئارامیە بپارێزن، نابێت هیچ كەسێك ببێتە هۆكاری ئەو یەكگرتووییەی لەنێو یاریزانەكان دا هەیە، دڵخۆشم كە یاریزانەكان رێگەیان نەداوە هیچ درزێك بكەوێتە نێوان پەیوەندییەكانی ژووری جلگۆڕین.

دی لا فوینتێ گوتیشی: هیچ كێشەیەك لە نێوان لامین یامال و كارڤاخاڵ هەست پێ ناكەم، بینیمان لامین دوای گۆڵەكەی بەرامبەر كرواتیا خۆی خستە نێو باوەشی كارڤاخاڵ، بۆیە پێویست ناكات هیچ لەسەر ئەم بابەتە بكرێـت.

راهێنەری ماتادۆرەكان لەبارەی هانزی فلیك رایگەیاند تا ئێستا قسەی لەگەڵ فلیك نەكردووە، دەشڵێت: لە ئێستادا پێویست ناكات قسە لەگەڵ فلیك بكەم، بەڵام لە داهاتووی پەیوەندی پێوە دەكەم.

دی لا فوینتێ خۆشحاڵی خۆی بە گەڕانەوەی پابلۆ فۆرناڵز بۆ پێکهاتەی تیپەکە دەربڕی و ڕوونیکردەوە: دڵخۆشم بۆ پابلۆ، ئەو ئاستێکی ناوازەی لەگەڵ ڕیاڵ بێتیس پێشکەش کردووە، سەرەڕای پێكانەكەی پێشووی، بەڵام ئێستا چاك بووەتەوە و پێموا نییە هیچ كێشەیەكی هەبێت.

هەڵبژاردەی ئیسپانیا لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال لە رۆژی 15ـی ئەم مانگە لە دەرەوەی یاریگەی خۆی دەبێتە میوانی جۆرجیا، ئیسپانیا بە بردنەوە لەو یارییە راستەوخۆ دەگاتە مۆندیال بە مەرجێك توركیا یارییەكەی خۆی لە بوڵگاریا نەباتەوە.

ئیسپانیا لە دووەمین یاریی پاڵاوتنەكانی لە رۆژی 18ـی ئەم مانگە لە یاریگەی لارۆخا لە شاری سێڤییا میوانداریی هەڵبژاردەی توركیا دەكات، ئیسپانیا لە ئستادا بە كۆكردنەوەی 13 خاڵ پێشەنگی كۆمەڵەكەی گرتووە و بە جیاوازی 3 خاڵ لە پێش توركیای دووەم دێت.



لیستی یاریزانە بانگهێشتكراوەكانی ئیسپانیا بۆ دوو یاریی بەرامبەر جۆرجیا و توركیا:

گۆڵپارێزەکان: ئونای سیمۆن (ئاتڵێتیك بلباو)، دەیڤد ڕایا (ئارسێناڵ)، ئەلێکس ڕێمیرۆ (ریال سۆسیداد).

بەرگریكاران: ئیمریك لاپۆرتێ و مارک ڤیڤین فۆی (ئاتڵێتیك بلباو)، مارکۆس لۆرێنتی (ئاتڵێتیكۆ مەدرید)، دین هاوسن (ریال مەدرید)، کۆپارسی (بارسێلۆنا)، پێدرۆ پۆرۆ (تۆتێنهام)، مارک کوکورێلا (چێڵسی)، ئەلیخاندرۆ گریمالدۆ (بایر لیڤەرکوزن).

ناوەڕاستكاران: فابیان ڕویز (پاریس سانجێرمان)، مارتن زوبیمێندی، میکێل مێرینۆ (ئارسێناڵ)، ئەلێکس گارسیا (بایر لیڤەرکوزن)، پابلۆ باریۆس، ئەلێکس باینا (ئاتڵێتیكۆ مەدرید)، پابلۆ فۆڕناڵز (ریال بێتیس).

هێرشبەران: لامین یامال (بارسێلۆنا)، میکێل ئۆیارزاباڵ (ریال سۆسیداد)، یێرمی پیناوڵت (کریستاڵ پاڵاس)، فێرمین لۆپێز، دانی ئۆلمۆ و فێران تۆرێس (بارسێلۆنا)، سامو ئۆمۆرۆدین (پۆرتۆ)، بۆرخا ئیگلیسیاس (سێلتا ڤیگۆ).