بە فەرمی فیفا هاندەرانی زاخۆ بۆ وەرگرتنی خەڵاتی باشترین هاندەرانی 2025 بەربژێر دەكات

پێش دوو کاتژمێر

بە فەرمی فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان ناسراو بە فیفا، هاندەرانی زاخۆی بەربژێر كرد بۆ ئەوەی لە مەراسیمی بەخشینی خەڵاتەكان "زە بێست" وەكو باشترین هاندەری جیهان بۆ ساڵی 2025 خەڵات بكرێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، بە فەرمی فیفا لەسەر پێگەی خۆی، ناوی بەربژێرەكانی بۆ بردنەوەی خەڵاتەكان زە بێست بڵاو كردەوە، لە نێویاندا وەكو باشترین هاندەری جیهان بۆ ساڵی 2025 هاندەرانی زاخۆ كێبڕكێی دوو هاندەری دیكەی جیهان دەكەن.

هاندەرانی زاخۆ

وەرزی رابردوو لە خولی ئەستێرەكانی عێراق، هاندەرانی زاخۆ پێش یارییەكەیان بەرامبەر حدوود لە رۆژی 13ـی ئایاری ئەمساڵ، 30 هەزار بووكەڵەیان فڕێدایە نێو یاریگە، دواتر سەرجەم بووكەڵەكانیان كۆكردەوە و بەخشرایە ئەو منداڵانەی بەدەست نەخۆشییەوە دەناڵێنن.

لەبەیاننامەكەی فیفادا لەبارەی هاندەرانی زاخۆ، نووسراوە: فڕێدانی بووكەڵەكان بۆ نێو یاریگە، رووحێكی مرۆیی نیشان دەدات كە لە لایەن كۆمەڵگای وەرزشی كوردستان و عێراق و ئاسیا ناسراوە.

فیفا لەبارەی هاندەرانی زاخۆ ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە، هاندەران بڕبڕەی پشتی تیپەكەن، بەردەوام بە چالاكی و هاندانە سەرنجڕاكێشەكانیان وەكو داهێنەرێك دەردەكەون، هیوادارین لە پشتگیریكردن و ئەمجۆرە كارانە بەردەوام بن و هیوای سەركەوتنی زیاتریان بۆ دەخوازین.

ئەلیخاندرۆ سیگانتۆ:

ئەم هاندەرە ئەرجەنتینە نازناوی (سووپەر فان)ـی پێبەخشرا، بەوپێیەی لە ساڵی 2024 سیگانتۆ لە رێگای وشكانی دەستی بەگەشتكردن كرد بە دوای یانە دڵخوازەكەی كە یانەی رایسینگ كڵەب ئەڤێلانێدایە، یانەكەی لە هەر یاریگە و وڵاتێكی كیشوەری ئەمریكای باشوور یاری كردبا شوێنی دەكەوت، دواجار یانەكەی بۆ جامی سوودێمریكانا سەركەوت، ئەمەش وایكرد لە مانگی ئایاری ئەمساڵ زیاتر لە حەوت هەزار كیلۆمەتر ببڕێت و بەنێو وڵاتانی چیللی، پیڕۆ و ئیكوادۆر تێپەڕی و خۆی گەیاندە وڵاتی كۆلۆمبیا بۆ ئەوەی لە قۆناغی كۆمەڵەكانی جامی لێبەرتادۆریس سەیری یاریی یانەكەی بەرامبەر یانەی ئاتڵێتیكۆ بوكارامانگا بكات.

مانوێل كاسێرێس:

ئەم هاندەرە ئیسپانیا یەكێك بوو لە ناودارترین هاندەرەكانی جیهان، بە هاندەرە "تەپڵـلێدەرەكە" ناسراو بوو، لە رۆژی 1ـی ئایاری ئەمساڵ لە تەمەنی 76 ساڵی كۆچی دوایی كرد.

زیاتر لە 40 ساڵ وەكو هاندەرێكی سەرسەختی ئیسپانیا لە یارییەكانی هەڵبژاردەی وڵاتەكەی ئامادە دەبوو، بۆ یەكەمجار لەگەڵ هەڵبژاردەی ئیسپانیا بۆ هاندانی وڵاتەكەی لە 1979 گەشتی قوبرسی كرد، لە 10 وەشانی جامی جیهانی ئامادە بووە، دیارترینیان مۆندیالی 2010 بوو لە وڵاتی ئەفریقیای باشوور كە تێیدا ئیسپانیا بووە پاڵەوان، لە هەشت وەشانی یۆرۆ یاوەری هەڵبژاردەی ئیسپانیای كردووە.