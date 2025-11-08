نزیکەی 270 هەزار پێشمەرگە و ئەندامی هێزە ئەمنییەکان بەشداریی دەنگدانی تایبەتدا دەکەن

پێش کاتژمێرێک

زیاتر لە 145 هەزار پێشمەرگە و زیاتر لە 124 هەزار فەرمانبەری وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بەشداریی دەنگدانی تایبەتی عێراق دەکەن.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنی عێراق کە بۆ کوردستان24 نێردراون، کۆی گشتیی ژمارەی دەنگدەران لە چوارچێوەی دەنگدانی تایبەتدا 1,313,859 دەنگدەرە لە هێزەکانی پێشمەرگە، سوپای عێراق و هێزە ئەمنییەکانی سەر بە وەزارەت و دەستە جیاوازەکان لەخۆدەگرێت.

بە گوێرەی ئامارەکان، وەزارەتی ناوخۆی عێراق زۆرترین ژمارەی دەنگدەری تایبەتی هەیە کە 597,453 کەسە، لە دوای ئەویش وەزارەتی بەرگری دێت بە 298,054 دەنگدەر.

دابەشبوونی ژمارەی دەنگدەرانی تایبەت بەسەر وەزارەت و دەستەکاندا بەم شێوەیەیە:

وەزارەتی ناوخۆی عێراق: 597,453 دەنگدەر

وەزارەتی بەرگریی عێراق: 298,054 دەنگدەر

وەزارەتی پێشمەرگە: 145,907 دەنگدەر

دەستەی حەشدی شەعبی: 128,127 دەنگدەر

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان: 124,312 دەنگدەر

دەزگای دژە تیرۆری عێراق: 18,410 دەنگدەر

دەستەی دەروازە سنوورییەکان: 1,596 دەنگدەر

کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی سبەی یەکشەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستپێدەکات و تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی هەمان ڕۆژ بەردەوام دەبێت. دەنگدانەکە، هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان دەگرێتەوە.

یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان کراوە دەبن.

ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبرکێی هەڵبژاردن برتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هەروەها تاوەکو ئێستا 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.