راهێنەری ئیمارات: پلانێكم بۆ راگرتنی هەموو یاریزانی عێراق داناوە
كۆسمین ئۆلاریۆ: ئەركمان قورسە و 10 یاریزانی عێراق لە ئەورووپا یاری دەكەن
كۆسمین ئۆلاریۆ، راهێنەری هەڵبژاردەی ئیمارات رایدەگەیەنێت یارییەكەیان بەرامبەر عێراق تاقیكردنەوەیەكی قورس دەبێت، چونكە زۆربەی یاریزانەكانی عێراق لە ئەورووپا یاری دەكەن، دەشڵێت: ئێمەش تیپێكی ئاسان نین و دەشزانین لەبەردەم قۆناغێكی یەكلاكەرەوە و چارەنووسساز داین.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 12 نۆڤێمبەری 2025، لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دا، لەبارەی یارییەكەیان بەرامبەر عێراق، كۆسمین ئۆلاریۆی راهێنەری رۆمانی هەڵبژاردەی ئیمارات جەختی لەوە كردەوە ئەو یارییە هەندێك وردەكاری بچووك یەكلایی دەكاتەوە، چونكە ئاستی هەردوو هەڵبژاردە لە یەكتری نزیكە، دەشڵێت: سەردانەكەی دوێنێی سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیمارات بۆ مەشقەكانی هەڵبژاردەكە دەبێتە پاڵنەرێكی بەهێز بۆ یاریزانەكانم، خۆشحاڵیشم هەست بە پاڵپشتییەكی گەورەی سەرۆك و بەرپرسانی ئیمارات دەكەم.
كۆسمین ئۆلاریۆ لە وەڵامێكی رۆژنامەنووساندا رایگەیاند ئەوان تەنیا بیر لە وەستاندنی ئەیمەن حوسێن ناكەنەوە، بەڵكو پلانیان داناوە هەموو یاریزانەكانی عێراق رابگرن.
كۆسمین ئۆلاریۆ هێمای بۆ ئەوەش كرد خوێندنەوەیەكی تەواویان بۆ پێكهاتەی هەڵبژاردەی عێراق كردووە و ئەوان خاوەنی تیپێكی بەهێزن و زۆربەی یاریزانەكانیان لە ئەورووپا یاری دەكەن.
كۆسمین ئۆلاریۆ دەشڵێت: ئەو ناڕەحەتی و زەحمەتییەی لە قۆناغەكانی پێشووتر بەسەر ئیمارات دا هات دەبێتە پاڵنەرێك بۆ تێپەڕاندنی ئەو قۆناغە سەختەی ئێستای ئیمارات.
لەبارەی عومەر عەبدولڕەحمانی ئەفسانەی ئیماراتی، كۆسمین ئۆلاریۆ گوتی: ئەو یاریزانە زۆر خەیاڵی بوو، توانایەكی زۆر گەورەی هەبوو، وایكرد تەنانەت لە ئەورووپا یاری بكات.
لە قۆناخی پێنجەمی پاڵاوتنی ئاسیا بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2026، سبەی پێنجشەممە كە دەكاتە 13ــی ئەم مانگە لە یاریی چوون، ئیمارات لەنێو خاكی خۆی میوانداریی ئیمارات دەكات، یارییەكەش لە كاتژمێر 07:00ـی ئێوارە دەكرێت، یاریی گەڕانەوەش لە 18ـی ئەم مانگە لە بەسرە دەكرێت، براوەی ئەم یارییە وەکو نوێنەری ئاسیا دەگاتە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال.
لە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنەکانی مۆندیالی 2026، شەش هەڵبژاردە لە کیشوەرە جیاوازەکان دەگەنە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال، هەڵبژاردەیەک لە ئاسیا، دوو هەڵبژاردەی کۆنکاکاف، هەڵبژاردەیەکی ئەفریقا، هەڵبژاردەیەکی ئۆقیانووسیا و هەڵبژاردەیەکی کۆنمیبۆڵ لە قۆناخی پاشکۆ ئەو دوو بلیتە یەکلایی دەکەنەوە کە دەگەنە مۆندیالی 2026.