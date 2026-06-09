زاخۆ گرێبەستی 9 یاریزانی یانەكەی نوێ دەكاتەوە

ئەمجەد عەتوان و شڤان جەمیل لە زاخۆ دەمێننەوە

پێش کاتژمێرێک

یانەی زاخۆ لە دەستپێكی پلانەكانیان لەگەڵ دەستەی كارگێری نوێ، بڕیاریاندا گرێبەستی 9 یاریزانی یانەكە نوێ بكەنەوە، لە سەرووی هەموویانەوە هێشتنەوەی ئەمجەد عەتوان و شێركۆ كەریم یەكلایی كراوەتەوە.

سەرەڕای ئەوەی هێشتا ناسنامەی راهێنەری داهاتووی زاخۆ دیار نییە، بەڵام یانەی زاخۆ بە سەرۆكایەتی چیا ئەمین، ئامادەكاری دەكەن بۆ نوێكردنەوەی گرێبەستی 9 یاریزانی یانەكە.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، یانەی زاخۆ گرێبەستی شێركۆ كەریم بۆ ساڵێكی دیكە نوێ دەكاتەوە، هەروەها لەگەڵ ئەم یاریزانانەش رێكەوتوون گرێبەستەكانیان بۆ وەرزی دیكە درێژ بكەنەوە كە پێكهاتوون لە (ئەمجەد عەتوان، شڤان جەمیل، ئوسامە رەشید، جۆزێف ماوریسیۆ، ئالیو ئادەم، حەمید حاجی و ئێچیتا دیپوتی)، لەگەڵ ئۆرینیۆی بەرازیلیش تاڕادەیەك نزیكن بۆ ئەوەی گرێبەستەكەی نوێ بكاتەوە.

یانەی زاخۆ وەرزی رابردوو لە خولی ئەستێرەكانی عێراق بە دۆخێكی ناجێگیر تێپەڕ بوو، لە پلەی نۆیەم كۆتایی بەم وەرزە هێنا، ئەمەش لە كاتێكدا بوو وەرزی 2024 ـ 2025 پلەی سێیەمی بەدەستهێنا بوو، وەكو نوێنەری عێراق بەشداریی لە چامپیۆنزلیگی كەنداو كرد، بەڵام لە قۆناغی پێشكۆتایی بە یانەی شەبابی سعوودیە دۆڕا و ماڵئاوایی لە پاڵەوانێتییەكە كرد.



