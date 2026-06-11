کارەبا و غاز، هۆکاری نیوەی رووداوەکانی مانگی رابردووی سلێمانین

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی بەرگریی شارستانیی پارێزگای سلێمانی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، ئاماری فەرمی چالاکی و رووداوەکانی مانگی ئایاری 2026ـی بڵاوکردەوە، تێیدا وردەکاری زیانە گیانی و داراییەکان و هۆکارەکانی پشت ئاگرکەوتنەوەکان خراونەتەڕوو.

بەگوێرەی راگەیەندراوی بەڕێوەبەرایەتییەکە، لە ماوەی مانگی ڕابردوودا تیمەکانی بەرگری شارستانی بە هانای 70 رووداوی جۆراوجۆری فریاگوزارییەوە چوون. ئامارەکان نیشانی دەدەن کە زۆرترین رووداوەکان پەیوەست بوون بە ئاگرکەوتنەوە، کە بەم شێوەیە دابەشبوون، 23 ئاگری ماڵ، 21 ئاگری ئۆتۆمبێل، 9 ئاگری شوێنی بازرگانی، 2 ئاگری ماتۆڕسکیل، 92 حاڵەتی ئاگرکەوتنەوەی پوش و پەڵاش و پاوانی میری.



لە لایەکی دیکەوە، تیمەکانی رزگارکردن و مەلەوانی چەندین ئەرکی مەیدانییان ئەنجامداوە، لەوانە: 5 رووداوی وەرگەڕان و پێکدادانی ئۆتۆمبێل، 3 خنکان و رزگارکردن لە ئاو، 4 رزگارکردن لە ناو گیرخواردن و کەوتنەخوارەوە.

سەبارەت بە دەرئەنجامی رووداوەکان، بەڕێوەبەرایەتی بەرگریی شارستانی ئاشکرای کردووە، بەداخەوە 3 هاووڵاتی گیانیان لەدەستداوە و 35 کەسی دیکەش بریندار بوون. لەرووی ماددیشەوە، بڕی زیانەکان بە 400 ملیۆن دینار خەمڵێنراوە.

لێکۆڵینەوە تەکنیکییەکان دەریانخستووە کە گرفتی کارەبا و لێچوونی غاز هۆکاری سەرەکیی زیاتر لە نیوەی رووداوەکان بوون. بۆ رێگری لە دووبارەبوونەوەی ئەم کارەساتانە، بەرگریی شارستانی سێ رێنمایی گرنگی ئاراستەی هاووڵاتیان کردووە ئەویش، پشکنینی بەردەوام بۆ سیستەمی کارەبا و ئامێرەکانی غاز، پاراستنی ژینگە و بەجێنەهێشتنی پاشماوەی ئاگر لە کاتی گەشتەکاندا، هەروەها پابەندبوون بە مەرجەکانی سەلامەتی وەک گەورەترین پاڵپشت بۆ تیمەکانی فریاگوزاری.