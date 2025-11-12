گراهام ئارنۆڵد: خەڵكانێك لە عێراق هێشتا لە توانای ئێمە تێناگەن

گراهام ئارنۆڵد: هەر یاریزانێك رووحی شەڕانگێزی تێدا نەبێت لە پێكهاتەی سەرەكی دووردەخرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق پێش یارییەكەیان بەرامبەر ئیمارات رایدەگەیەنێت ئەو یاریزانانەی خاوەنی عەقڵیەت و ڕوحی شەڕەنگێزین لە پێكهاتەی سەرەكی یاری دەكەن، دەشڵێت: بەداخەوە لە عێراق خەڵكانێكی زۆر هەن لە توانای ئێمە تێـناگەن و نازانن عێراق 30 ساڵە نەیتوانیوە بگاتە پلەی ئۆف.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 12 نۆڤێمبەری 2025، لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دا، پێش یارییەكەیان بەرامبەر ئیمارات، گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق ئاماژە بۆ ئەوە دەكات مەشقەكانیان زۆرباش بووە، دەشڵێت: كەشوهەوای مەشقەكان زۆر دڵخۆشی كردم، یاریزانەكان زۆر نامەزرۆن بۆ ئەوەی سبەی رووبەڕووی ئیمارات ببنەوە و ئەنجامێكی باش بەدەستبهێنن.

گراهام ئارنۆڵد گوتیشی: ئێمە بژاردەی هێرشبەری زۆرمان هەیە، لەوەتەی ئەركی راهێنەرایەتی هەڵبژاردەكەم وەرگرتووە ڕەنگە بۆ یەکەمجار بێت ئەو هەموو بژاردەیەم لەبەردەست بێت، شانازی بەو شتانە دەكەم كە لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق بەدەستم هێناوە، دەتوانین باشتر بین، بەس بەداخەوە، هێشتا خەڵكانێك لە عێراق درك بە توانای ئێمە ناكەن، نازانن عێراق 30 ساڵ بوو نەیتوانیوە بگاتە پلەی ئۆف.

راهێنەرە ئوسترالییەكەی هەڵبژاردەی عێراق گوتیشی: سێ هەفتەیە خوێندنەوە بۆ هەڵبژاردەی ئیمارات دەكەم، زانیارم لەسەر تاك بە تاكی یاریزانەكان هەیە، ئێمەش لای خۆمان كارمان لەسەر هەردوو لایەنی هزری و جەستەیی كردووە، سبەی بەرامبەر ئیمارات تەنیا ئەو یاریزانانە لە پێكهاتەی سەرەكی دەبن كە خاونی عەقڵیەت و گیانی جەنگاوەرانەن.

گراهام ئارنۆڵد، هێمای بۆ ئەوەش كرد سیستەمی پلەی ئۆفی ئاسیا دادپەروەرانە نەبوو، شتەکان ئاڵۆز بوون، بەڵام سەرەڕای ئەوەش عێراق بێهیوا نەبووە و هێشتا خەونی گەیشتنی بە مۆندیال ماوە.

لە قۆناخی پێنجەمی پاڵاوتنی ئاسیا بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2026، سبەی پێنجشەممە كە دەكاتە 13ــی ئەم مانگە لە یاریی چوون، عێراق لە دەرەوەی خاكی خۆی دەبێتە میوانی ئیمارات یارییەكەش لە كاتژمێر 07:00ـی ئێوارە دەكرێت، یاریی گەڕانەوەش لە 18ـی ئەم مانگە لە بەسرە دەكرێت، براوەی ئەم یارییە وەکو نوێنەری ئاسیا دەگاتە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال.

لە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنەکانی مۆندیالی 2026، شەش هەڵبژاردە لە کیشوەرە جیاوازەکان دەگەنە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال، هەڵبژاردەیەک لە ئاسیا، دوو هەڵبژاردەی کۆنکاکاف، هەڵبژاردەیەکی ئەفریقا، هەڵبژاردەیەکی ئۆقیانووسیا و هەڵبژاردەیەکی کۆنمیبۆڵ لە قۆناخی پاشکۆ ئەو دوو بلیتە یەکلایی دەکەنەوە کە دەگەنە مۆندیالی 2026.



